Luego de que durante el podcast de La Moreniza, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, pidió que no lo llamaran “Andy”, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a López Beltrán de “usar su apellido como escudo y herencia” y de “ser un cero a la izquierda en el cargo”.

“Andy, Andy, Andy. No te creas el importante. Eres un junior sin calle, sin historia, sin respeto. Nadie te sigue por lo que eres, solo por el apellido que usas como escudo y herencia”, dijo Moreno Cárdenas en redes sociales.

Andy López Beltrán da la cara, tras elección en Durango; pide no ser llamado así

“Y para colmo, saliste peor que tu papá. Tú ni con todo el poder, ni con todo el dinero, ni con todo el aparato que te pusieron, logras operar nada. Eres un cero a la izquierda con cargo”, agregó.

Además, afirmó que “no entiendes al país, no das la cara, no tienes con qué pararte frente al pueblo. No inspiras nada. Aquí no se juega a la política, aquí se lucha, se trabaja y se da la cara. Y tú no tienes ni con qué empezar”.

Durante el podcast, López Beltrán sostuvo que llamarlo “Andy” es demeritar el legado de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aseveró que en Durango “nunca me mencionaron por mi nombre porque les da miedo, y saben lo que vale el nombre y lo que vale el legado de López Obrador”.

