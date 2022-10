El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que los chats que reveló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre una presunta conversación entre él y el senador Ricardo Monreal, son tergiversados.

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, “Alito” Moreno sostuvo que el objetivo de las revelaciones es desviar la atención de lo que realmente importa e hizo votos para que se actúe legalmente.

“¿Nada de lo que se publicó es verdad?”, se le preguntó.

“Nada de eso, es el afán de lastimar, de denostar, de tergiversar en momentos tan difíciles que vive el país

para desviar la atención”, respondió.

Moreno Cárdenas no negó que mantiene conversaciones con el senador Ricardo Monreal, y por el contrario, señaló que la comunicación es permanente.

“Tenemos comunicación permanente, no solo por este u otro asunto. Él es senador de la República, merece todo mi respeto y admiración, mi apoyo y respaldo siempre, tenemos trabajo en ambas cámaras y lo que tenemos claro es que esto no se puede seguirse permitiendo porque son cosas ilegales, tergiversadas y que dañan la imagen de las personas”, indicó.

El dirigente nacional del PRI calificó los hechos de “reprobables” y sostuvo que ya son meses desde que se inició una persecución en su contra.

“Esto deja de manifiesto una persecución que ha habido durante meses contra todos los opositores y son cosas ilegales, el espionaje que se ha dado y denunciado con anterioridad.

“Son shows mediáticos que lamentablemente muchas veces generan la nota, genera esa opinión que lo único que trata es de desacreditar, desprestigiar, atacar a adversarios políticos, a quienes pensamos de manera distinta.

“Y yo lo he señalado de manera clara, esto no se puede permitir en un régimen democrático, se tiene que aplicar la ley y nosotros seguiremos en lo nuestro, no nos echamos para atrás, seguimos para adelante”, declaró.

