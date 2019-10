Alistan regulación de marihuana

[email protected]

El Senado de la República se dispone a aprobar esta semana la regulación de la cannabis para su uso médico, científico, lúdico e industrial, además del aumento a 28 gramos para consumo personal.

De acuerdo con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, esta semana se analizará y deliberará la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, por lo que espera que, mediante consenso, sea aprobada en los próximos días. “[Actuaremos] sin estridencia, aplicando el buen juicio”, dijo.

Monreal Ávila señaló que hasta ahora no hay consenso, pero sí muchos intereses, pues es impresionante la cantidad de cabilderos que están buscándolos.

“Yo sí estoy de acuerdo con que se legisle sobre [la regulación de cannabis], pero hay muchas presiones legítimas de quienes quieren hacer negocios legítimos”.

En entrevista, el morenista recordó que ya hay un proyecto de dictamen, por lo que trabajará en aprobarlo en los próximos días, antes de finalizar octubre, ya que la mayoría se inclina por aprobar la despenalización.

“Creo que la mayoría la respalda; sin embargo, no podría garantizar que se avale hasta el día de la votación, pero por lo que veo en la participación del parlamento abierto y del trabajo de comisiones, hay un gran respaldo de todas las bancadas o de la mayoría de ellas”, externó.

La senadora Vanessa Rubio (PRI) dijo que dentro de su fracción están discutiendo el tema, ya que no se trata de aprobar leyes y reformas constitucionales como si se “fuera a acabar el mundo”, pues recientemente aprobaron la Ley de Ingresos 2020 y el nuevo etiquetado de alimentos.

“Hemos estado reaccionando de manera muy responsable, muy seria, porque cada voto que hacemos en el Revolucionario Institucional está estudiado y discutido, y así lo haremos, cuando haya oportunidad, en el tema del cannabis”, afirmó la priista.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, abundó que si bien ellos están por la legalización, todavía hay temas por discutir, como la Ley General de Salud, el Código Penal, gramajes, producción.

“Tenemos que ver qué dictamen nos van a presentar. No está todo acordado, hay puntos por revisar. Nos han buscado porque hay cosas que no les gustan, por las que se quejan, también hay temas con el registro. Yo creo que todavía falta, no veo que la vayamos aprobar de momento”, afirmó.

El dictamen del Senado sobre la regulación de la marihuana que se pretende avalar incrementó el gramaje de consumo personal de cinco a 28 gramos.

Las modificaciones a la Ley General de Salud establecen la integración de la Ley para la Regulación de la Cannabis, en la cual se señala que será permitido su uso para fines médicos, científicos, lúdicos, recreativos e industriales.

La regulación será para almacenar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar e importar, fumar, patrocinar, plantar, portar, tener o poseer, preparar, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender y adquirir cannabis bajo cualquier título.