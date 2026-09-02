Los menores de un año de edad no deberían estar expuestos a pantallas y, para niños de dos a cuatro años, una hora diaria debe considerarse como límite de referencia, no como una meta que deba cumplirse, advirtió Mónica Ancira Moreno, investigadora responsable del Observatorio Materno Infantil de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

La especialista señaló que los primeros cinco años de vida representan una ventana crucial para el desarrollo infantil, debido a que durante esa etapa avanzan rápidamente habilidades como el lenguaje, la atención, la autorregulación emocional y las capacidades socioemocionales.

Explicó que la discusión no debe reducirse a determinar si el celular es “bueno” o “malo”. Es necesario analizar a qué edad comienza la exposición, cuánto tiempo se utilizan los dispositivos, qué contenidos consumen los menores y, principalmente, qué actividades son desplazadas por las pantallas.

La advertencia se presenta en medio del debate nacional sobre la regulación de teléfonos celulares y otros dispositivos en los planteles educativos. Previamente al ciclo escolar 2026-2027, la Secretaría de Educación Pública (SEP) consultó a más de 1.2 millones de docentes, escuela por escuela, sobre la pertinencia de permitir su uso dentro de las aulas y los planteles.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha advertido que su utilización excesiva puede modificar los patrones de sueño y exponer a niños y adolescentes al ciberacoso, el acoso sexual, la pornografía y contenidos violentos. La determinación federal aún está en construcción y una parte de ella dependerá de las opiniones recabadas entre el magisterio.

En marzo pasado, al abrir el Foro Nacional “Más allá de las pantallas”, la dependencia federal informó que 79 países ya habían adoptado acciones para reglamentar la presencia de estas tecnologías en las aulas. La SEP aclaró que no busca “regresar el reloj” a una época anterior a los dispositivos, sino definir cómo utilizarlos en entornos escolares más seguros.

[Publicidad]

Ancira Moreno indicó que la regulación dentro de las escuelas constituye solamente una parte del problema, pues la relación con las pantallas comienza desde los primeros años y se desarrolla principalmente dentro de los hogares.

En esa etapa, explicó, el aprendizaje depende en gran medida de la interacción con otras personas y con el entorno físico.

Una pantalla no puede sustituir la respuesta humana, las expresiones faciales, los sonidos de la voz ni los intercambios recíprocos que ocurren durante el juego y la convivencia.

[Publicidad]

Uno de los riesgos principales es el desplazamiento de las conversaciones entre niños y sus cuidadores. Para aprender a hablar no basta con escuchar palabras, los menores necesitan que una persona les responda, converse con ellos y participe en intercambios constantes.

Cuando el tiempo frente a un dispositivo sustituye esas experiencias pueden reducirse oportunidades importantes para desarrollar el lenguaje. Lo mismo sucede con el juego, la exploración y las relaciones sociales, pues durante los primeros años las infancias aprenden observando, experimentando y recibiendo respuestas de quienes las rodean.

El sueño constituye otro de los aspectos críticos. La investigadora señaló que durante los primeros años, especialmente entre los dos y tres, los niños todavía necesitan siestas, pero la exposición a las pantallas puede reducir el tiempo destinado al descanso.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.