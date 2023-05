El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, descartó la posibilidad de que el gobierno requise la empresa acerera Altos Hornos de México (AHMSA) para garantizar los derechos de los trabajadores ante el problema generado por la falta de pago a los trabajadores sindicalizados desde hace cuatro semanas, y a los de confianza, desde hace dos meses.

De visita en Frontera, Coahuila, donde acompañó al candidato de Morena a la gubernatura de ese estado, Armando Guadiana, el titular de Gobernación fue abordado por algunas esposas de los trabajadores afectados, quienes le entregaron una carta para solicitar la intervención del gobierno federal.

En entrevista con reporteros, Adán Augusto López negó la posibilidad de una requisa, ya que se requieren recursos económicos que el gobierno de la República no tiene, además de que esa medida impediría que los nuevos accionistas tomen el control de la empresa.

Destacó que lo único que las autoridades federales exigen es que la venta de Altos Hornos de México no sea una simulación de Alonso Ancira Elizondo para permanecer en el Consejo de Administración de la siderúrgica, pues el empresario se vale de artimañas para salirse con la suya.

Lee también Fentanilo, viaje a una cocina del Cártel de Sinaloa

El secretario López Hernández afirmó que por décadas Ancira fue favorecido por los gobiernos, que permitieron que se enriqueciera a costa del pueblo.

“Contó con la complacencia y complicidad de los gobiernos estatales. Eso se ha terminado, va a terminar muy pronto, y están obligados, primero a respetar los derechos de los trabajadores y tratar de que se reactive pronto”, enfatizó.

“En estricto derecho, es un asunto que compete al ámbito de un particular, que es propietario de la mayoría accionaria de Altos Hornos de México, que ha venido durante décadas explotando la industria, que ha abusado de esa situación de mantener la propiedad mayoritaria y que no nada más ha mal administrado, sino ha saqueado a la empresa”, explicó.

“Entendemos que está en un proceso de venta. Lo único que pedimos es que no simule la venta, que permita que los accionistas que están comprometidos a reactivar a la empresa, a cuidar a la base trabajadora, a cuidar el que no se pierdan los empleos, puedan hacerlo, que no anden con artimañas, porque él está acostumbrado a eso, siempre las autoridades se han vuelto de su lado”, denunció.

Dijo que se defenderán los derechos de los trabajadores, aunque reconoció que el margen legal del gobierno federal es muy poco.

Lee también IMSS despide a subdirector de Cardiología en Hospital Siglo XXI por actos sexuales durante videoconferencia

“Si hablamos de una requisa, pues hablamos de que tendría que invertirse un recurso que ahorita el gobierno federal no dispone, y si requisamos no podríamos, por ejemplo, permitir que los inversionistas entren. Hay maneras, desde luego, desde el Estado, de permitir que se reencauce la transmisión de acciones y eso es lo que estamos haciendo”, detalló.

Ante la insistencia sobre la posibilidad de que el gobierno federal intervenga para resolver el conflicto que representa un grave problema social en Coahuila, Adán Augusto López respondió:

“Sí, claro, hay un problema social, pero también tienen que entender que el margen de acción del gobierno federal es muy poco.

“Lo que se tiene que hacer es trabajar en dos ámbitos; obligar a que la empresa, en este caso, que la administra el presidente del Consejo de Administración, el señor Ancira, garantice el pago de las prestaciones de los trabajadores. Eso es lo primero, porque además así se obligan en el proceso constitucional. Después, si él mantiene el proceso de quiebra, bueno, pues se tiene que liquidar a acreedores”, expresó.

Lee también Ministra presidenta Norma Lucía Piña recibe en Marruecos el premio de Derechos Humanos 2023

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf/rmlgv