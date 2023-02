Acusa UIF red de lavado de dinero dirigida por García Luna

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló una red de corrupción y lavado de dinero encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, familiares y cercanos, con un perjuicio al erario de 745.9 millones de dólares.

Según el rastreo de la UIF, García Luna y sus socios se hicieron de bienes en Estados Unidos, así como de 42 autos de colección, entre ellos Rolls-Royce, Ferrari, Maserati, Audi, Lamborghini, Mercedes-Benz y Tesla, que fueron comprados con dinero “defraudado al pueblo de México”.

“Esta lista es todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado de todos los que intervinieron en esta trama”.

Lo anterior gracias a 30 contratos que García Luna y sus socios obtuvieron en diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, “y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado”.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez Álvarez dijo que el gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con recursos extraídos del erario mexicano.

Antes, el 24 de diciembre de 2019, la UIF ya había presentado una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exsecretario de seguridad y siete personas más relacionadas con sus negocios.

Los demandados son: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna (esposa del exfuncionario), Mauricio Samuel Weinberg López, Jona- than Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, empresarios del ramo de seguridad; Natan Wancier Taub, presidente de la compañía Nunvav, Inc., de Panamá, que dio servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad.

También José Francisco Niembro González y su cónyuge, Martha Virginia Nieto Guerrero. Niembro González fue subsecretario de Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con García Luna.

Además, se usaron 44 empresas en esta trama de corrupción, entre las que destacan Nunvac, Inc.; Nunvav Technologies Inc., Gull Holding Enterprises Inc,, Glac Security Consulting, Technology, Risk Management, SC, 1104 Souht Street LLC y 1410 Reynolds LLC, entre otras.

EL MODUS OPERANDI

Gómez detalló que estos recursos extraídos fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro vía paraísos fiscales y adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos como mecanismo de lavado de dinero.

Explicó que la característica de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, de donde la mayor parte se fue rumbo a Miami, Florida.

“Ellos no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.

Señaló que llegó al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás. “Esto también ha sido denunciado y las autoridades de la ciudad están muy interesadas, están dando seguimiento a esto”, resaltó.

Con información de Pedro Villa y Caña