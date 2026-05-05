La diputada Celeste Mora Eguiluz (Morena) propuso reformar el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social para incorporar el acceso a las tecnologías de la información (TIC), internet de banda ancha y servicios de telecomunicaciones como un indicador oficial de la pobreza en México.

La también secretaria de la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados señaló que está desactualizada la actual medición de la pobreza en el país, ya que no contempla de manera explícita la conectividad digital como una dimensión de exclusión social.

“El objetivo es actualizar los criterios con los que se mide la vulnerabilidad en el país. La pobreza ya no puede entenderse únicamente como la falta de ingresos o servicios básicos tradicionales como luz y agua. En la era digital, quien no tiene acceso a la red, está excluido de derechos fundamentales, de la educación y del desarrollo humano”, afirmó Mora Eguiluz.

Mientras que en las zonas urbanas, 86.9% de la población es usuaria de internet, en el ámbito rural la cifra cae a 68.5%, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024.

“Desde 2021, las personas usuarias en ambos ámbitos presentaron aumentos estadísticamente significativos cada año con respecto al anterior. Entre 2023 y 2024, este crecimiento fue de 1.4% en el ámbito urbano y de 2.5%, en el rural”, detalla el estudio.

La morenista enfatizó que esta omisión en la ley genera un “punto ciego” para el Estado, limitando su capacidad para diagnosticar y atender las condiciones de vulnerabilidad de millones de mexicanos que, al carecer de conectividad, ven mermadas sus capacidades competitivas y personales.

En 2024, en el país, el número de hogares con acceso a internet ascendió a 28.8 millones, lo que representó 73.6% del total a nivel nacional. Este acceso se registró mediante conexiones fijas y/o móviles. En comparación con 2023, se observó un incremento de 1.9%.

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