El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, que encarna la resistencia de su país a la invasión rusa, es el nuevo personaje del año 2022 designado por la revista Time , que rinde homenaje asimismo "al espíritu" de su país. Pero, por qué son distinguidos.

Elegido por una aplastante mayoría a la Presidencia de Ucrania en 2019, pocos pensaban a principios de año que este antiguo actor y cómico se convertiría en el personaje de 2022.

Entonces se enfrentaba al malestar de la población y la invasión rusa solo era una advertencia de los servicios de inteligencia estadounidense.

El 24 de febrero, Zelensky pasó de ser un presidente en apuros al líder de la resistencia militar de Ucrania.

En portada junto a la sociedad civlil

En la portada de Time , el rostro del presidente ucraniano, con barba de varios días y su ropa de color kaki, el color de los uniformes de sus tropas, que se ha convertido en su uniforme desde la invasión rusa, aparece rodeado de rostros de la sociedad civil entre girasoles y una masa de manifestantes enarbolando banderas del país, azul y amarillo.

Entre ellas, está la médica "Irina Kondratova, que ayudó a las madres a dar a luz en el sótano de un hospital durante los bombardeos", el "ingeniero Oleg Kutkov" que ayudó al país a mentener su red de conexiones, a la "directora de du Kiev Independiente, Olga Rudenko", el cocinero Levgen Klopotenko, "que transformó su restaurante en cocina de de emergencia" o el "cirujano de guerra, el doctor David Nott".

La portada del Time está acompañada de un largo reportaje del periodista Simon Shuster, quien entrevistó a Zelenski a mediados de noviembre en el tren privado que le llevaba a Jersón, la ciudad liberada símbolo de la contraofensiva ucraniana.

"Los rusos deben entender... No tendrán perdón. No serán aceptados en el mundo", dijo el presidente ucraniano que prefiere compararse con Charlie Chaplin y no tanto con Winston Churchill.

"(Chaplin) utilizó el arma de la información durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra el fascismo", subraya.

¿Quién más es reconocido por Time?

La revista también distingue a las "mujeres iraníes" como "heroínas del año", al ingeniero estadounidense Gregory Robinson y al equipo de la NASA que ha construido el telescopio espacial James Webb como "innovadores del año", en una lista en la que también está el jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York Aaron Judge, que ha establecido un nuevo récord de ronjones en una temporada (62).

Zelensky sucedió como personaje del año al empresario multimillonario Elon Musk, jefe de SpaceX y Tesla, y que este año compró Twitter. En 2007 fue el presidente Vladimir Putin quien recibió la distinción, una cita de fin de año de Time, nacida en 1923.

