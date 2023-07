Un gato se ha vuelto el compañero más importante para una mujer en Reino Unido, él se encarga de ayudar y alertar a su dueña Genevieve Moss, quien es sorda, sobre cosas como el timbre del teléfono o cuando hay alguien en la puerta.

Esas acciones que lo han llevado a ser ganador, entre miles de mascotas, del Gato Nacional del Año 2023 de Cats Protection.

De acuerdo con BBC, la historia del gato de nombre Zebby ha tras pasado fronteras después de que ayudara con tareas de la casa a su dueña con discapacidad motora auditiva.

“Sin mi audífono, no puedo escuchar nada, pero ahora tengo a Zebby para ayudarme (...) Él vendrá y me tocará cuando suene el teléfono, y luego puedo encender mi audífono y mi altavoz y tomar la llamada”, comenta la dueña sobre su gato macho de 2 años.

Moss quien es originaria de Chesterfield indicó que confía ciegamente en su mascota para ciertas tareas domésticas como para saber si alguien llama a la puerta.

Michi ayuda a su dueña a saber quién llama a la puerta

“En la noche, si hay un ruido inusual, me golpea en la cabeza para despertarme y avisarme (...) Si alguien está en la puerta, caminará frente a mí hasta que reciba el mensaje”, comentó. Además, cuenta lo útil que puede llegar a ser cuando le ayuda a encontrar las pantuflas.

"Él es muy servicial y le gusta traerme cosas; toma el correo del felpudo y lo recoge en su boca antes de dejarlo caer en el dormitorio. Incluso me trae mis pantuflas si las encuentra en otro lugar que no sean mis pies”, agregó.

Asimismo, destacó la gran relación que tienen además de que se siente muy orgullosa de Zebby y no puede imaginar su vida sin él.

“Le encanta estar cerca de mí; esté donde esté, él no se queda atrás. Tenemos un vínculo muy estrecho y no me gustaría vivir sin él”, contó sobre su amado felino. "Vivir solo y ser sordo significa que la vida puede ser solitaria, pero no con Zebby cerca: él es mi héroe".

Zebby fue uno de los cuatro finalistas en los National Cat Awards después de ganar la categoría Family Fur-ever de la competencia, que celebra a los gatos que completan una familia, en una votación pública.

