“Ya no puedo tolerar tener hijos": hombre con más de 100 hijos pide ayuda para mantenerlos

Mzee Musa Hasahya es un hombre de 67 años, residente de la población de Butaleja, en Uganda. En el pasado fue un político y exitoso empresario, quien gracias a su fortuna, pudo tener una vida austera a pesar de las condiciones económicas de su país.

Este hombre también es conocido en su nación por tener y mantener a una amplia familia, pues es esposo de 12 mujeres, padre de 102 hijos y abuelo de 568 nietos.

“¿Cómo puede un hombre estar satisfecho con una mujer? Eso es señal de haber nacido hombre, pero con hormonas femeninas. Todas mis esposas viven juntas en la misma casa”, mencionó el ugandés, en una entrevista para el medio ‘Monitor’.

Hasahya explicó que él vive con todas sus mujeres y muchos de sus hijos en la misma casa, la cual es una granja autogestionada, por lo que el tener una familia muy amplia también le ha ayudado a trabajar la tierra en su finca.

Así mismo, también aclaró que la convivencia con tantas personas ha sido muy buena: “Todas mis esposas cocinan de la misma manera y viven juntas en la misma casa. Es fácil para mí monitorearlas y también evitar que se fuguen con otros hombres”.

Sobre cómo empezó su numerosa familia, aseguró que su primer matrimonio lo tuvo a los 16 años: “Me casé con mi segunda esposa y pagué tres vacas, cuatro cabras y una multa de 15 mil chelines ugandianos. Más tarde me casé con una tercera esposa y pagué la dote de tres vacas, cuatro cabras y 15 mil chelines”.

Pese a que toda la familia ha estado viviendo gracias a la siembra producida en su hogar, la crisis económica que vive el mundo también tocó la puerta de su casa, al punto de que el hombre tomó la decisión de pedir ayuda al Gobierno de su país.

“Ya no puedo tolerar tener hijos debido a los recursos limitados y, en ese sentido, he aconsejado a todas mis esposas en edad de tener hijos que opten por la planificación familiar”.



Meet the Ugandan man with 12 wives, 102 children

Mzee Musa Hasahya in navy blue shirt with his family at home in Bugisa Cell, Mulaga Ward in Busaba Town Council, Butaleja District on November 11, 2022. Photo credit: Daily Monitor pic.twitter.com/1Z8uGCmD2o

— TKG Music. (@kampalagossip) November 21, 2022