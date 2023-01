Videos: "¡Rompe todo!", difunden en redes escenas del asalto a sedes del gobierno de Brasil

Este domingo, a una semana de que tomara posesión el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, bolsonaristas superaron las barreras de la Policía Militar e invadieron los edificios del Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF), sedes de los tres poderes del gobierno en Brasilia.

Escenas que circulan en redes sociales muestran a los golpistas que promueven actos de vandalismo, rompien mesas, ventanas y asientos, en las sesiones plenarias del Supremo y Senado. En uno de los videos, se escucha a alguien que grita, en portugués: "¡Rompe todo, rompe todo!".

En Twitter, el exministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Bolsonaro, actual secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Anderson Torres, calificó las imágenes como “escenas lamentables” y aseguró haber determinado refuerzos para restablecer el orden en la capital.

Lee también Policías recuperan el control del Congreso, Presidencia y Supremo de Brasil

Vídeos divulgados por pessoas que estão dentro do STF mostram indivíduos quebrando assentos do plenário. No Palácio do Planalto, mesas e vidros também foram quebrados. Acompanhe a cobertura da invasão: https://t.co/OhjlaKmUoc pic.twitter.com/bs2HUO2G7v

— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) January 8, 2023