VIDEO. Revelan imágenes de influencer Gabby Petito antes de ser asesinada; se muestra "asustada": experta

Un nuevo video muestra a la joven influencer Gabby Petito y Brian Laundrie comprando juntos en una tienda Whole Foods de Wyoming antes de que fuera asesinada.

Las imágenes muestran la última vez que fue vista públicamente el 27 de agosto de 2021, cuando su familia dijo que hablaron por última. Afirman que Laundrie les dijo a sus padres que mató a Petito al día siguiente, reportan medios locales.

En las imágenes se ve a Petito y Laundrie entrando al estacionamiento en su camioneta Ford Transit blanca. Salen del vehículo y cruzan el estacionamiento hacia la tienda: Petito iba con los brazos cruzados frente a ella y Laundrie con las manos en los bolsillos

La pareja hizo compras durante unos 15 minutos, compró queso y café y salió del establecimiento. Se sentaron en su automóvil por otros 20 antes de salir del lugar y regresar a la carretera para continuar su viaje.

Ella se muestra "agotada" y "asustada", según Susan Constantine, experta en lenguaje corporal y presidenta de la Academia de Comportamiento Humano. Laundrie se mostraba "indiferente", dijo la especialista a Fox News.

Dos semanas antes, estuvieron involucrados en una llamada de violencia doméstica en Moab, Utah. Posteriormente, Laundrie fue a casa durante una semana y dejó a Petito en un hotel en Salt Lake City.

Constantine declaró que no hay suficiente material dentro de la tienda para indicar que percibió una amenaza.

Laundrie tomó la iniciativa durante la mayor parte del video, remarcó, y cuando en una ocasión tocó el hombro de Petito, eso podría indicar que estaba tratando de consolarla.

En julio de 2021, la pareja emprendió un largo viaje por carretera, que documentaron en sus páginas de YouTube e Instagram.

El entonces forense del condado de Teton, Dr. Brent Blue, dictaminó que la muerte de Petito fue un homicidio por estrangulamiento manual.



Un esfuerzo de búsqueda dirigido por el FBI descubrió los restos de Petito en un campamento al norte de Jackson el 19 de septiembre, ocho días después de que Laundrie regresara a la casa de sus padres en Florida sin ella.

La familia de la joven presentó en agosto una demanda por 50 millones de dólares contra la Policía de Moab, localidad del estado de Utah, por supuesta negligencia en el caso.

Los familiares acusaron a la Policía de Moab de, presuntamente, no investigar de forma adecuada un caso que entienden fue de violencia de género y de no proteger a la joven de la forma en que debían haberlo hecho.

La demanda se suma a otra interpuesta por la familia de Petito contra los progenitores del novio y asesino de la joven, Brian Laundrie, de 23 años, que confesó haber matado a su pareja en una nota escrita que dejó antes de suicidarse en el estado de Florida.

Un juez de Sarasota (costa oeste de Florida) aceptó esa demanda y ordenó la realización de un juicio, a celebrarse el 14 de agosto de 2023.

La familia de Petito acusa a los Laundrie de haber sabido del asesinato pero no haberlo dicho a las autoridades y de ayudar a escapar a su hijo, quien se suicidó en octubre de 2021 mientras la Policía lo buscaba en Florida.

La demanda se centra en un encuentro de los policías con Petito y Laundrie el 12 de agosto de 2021, durante su viaje a Utah, poco antes de la muerte de la joven.

Según el informe policial al que alude NBC, Petito le dijo a los oficiales que ella abofeteó a Laundrie y lo golpeó primero, a lo que este respondió agarrando su cara, aunque, finalmente, ambos desistieron de presentar cargos.

Según NBC, una revisión independiente, completada en enero de este año, encontró que los policías cometieron varios errores en la gestión del caso, al no determinar que se trataba de violencia de género y no aportar detalles en el informe.

Este informe, según la cadena televisiva, carecía de detalles sobre las heridas que presentaba Petito.

Los abogados de la familia de Petito argumentaron que si los policías involucrados en ese caso hubieran tenido la capacitación adecuada habrían reconocido que se trataba de un caso de violencia de género.

Petito y Laundrie viajaban por todo el país narrando su viaje en su camioneta en las redes sociales, antes de que Laundrie regresara a la casa de sus padres en North Port (Florida) sin ella el 1 de septiembre y luego desapareciera.

La investigación del FBI por la desaparición de Petito comenzó el 12 de septiembre, tras la denuncia por parte de la familia de la joven.

Una semana después, unos 20 días desde la última vez que se tuvo conocimiento de ella, un equipo de búsqueda localizó los restos de Petito en una zona donde la pareja había sido vista, en Spread Creek Camping Area.



Never before seen video of Gabby Petito and Brian Laundrie shopping at Whole Foods market in Jackson, Wyoming on August 27, 2021. This is the last time she is seen alive. They would leave the store and drive to the campsite where Petito was murdered. (Via Fox News Digital) pic.twitter.com/7KCDXFhjKM

— Mike Sington (@MikeSington) October 18, 2022