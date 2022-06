VIDEO. Perro incendia accidentalmente la casa de sus dueños: esto es lo que pasó

Un perro incendió accidentalmente la casa de sus dueños en Missouri, Estados Unidos, esto luego de que el can prendiera los quemadores de la estufa, dejando la casa en llamas.

Los hechos fueron captados por una cámara de vigilancia, donde se muestra al can deambular por la cocina, cuando al acercarse a la estufa y olfatearla accidentalmente logra encender los quemadores, donde minutos después comienza a avivarse el fuego.

De acuerdo con FOX 10, el incendió habría comenzado en la casa de Parkville, el viernes alrededor de las 8:40 a.m, cuando el can activó los controles y encendió un quemador.

Una cacerola de la cena de la noche anterior estaba encima del fuego.

