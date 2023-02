Más de una semana después del sismo de magnitud 7.8 que impactó Turquía y Siria, los “milagros” continúan, pero la tragedia crece. El saldo mortal supera ya los 35 mil, y los sirios claman por ayuda.

Uno de esos “milagros”, por vía doble, fue el que vivió Dima. Ella vive en Jindiries, en el noroeste de Siria, y una de las localidades más afectadas por el terremoto y que, además, es controlada por los rebeldes. El terremoto derrumbó parcialmente su casa y ella quedó atrapada. Tenía siete meses de embarazo.

Cuando lograron sacarla, la trasladaron a un hospital en Afrin, donde dio a luz a un bebé varón, al que nombró Adnan. El hospital está a cargo de la Sociedad Médica Sirio-Americana (SAMS), que fue la que compartió la historia. SAMS, una organización médica de ayuda, trabaja en zonas de conflicto, como Siria y otras.

A pesar de que Adnan nació antes de lo previsto, se encontraba en buenas condiciones de salud y, tres días después, madre, esposo e hijo regresaron a casa. Sin embargo, la vivienda no resistió y colapsó por completo. Dima y Adnan quedaron atrapados, de nuevo.

Milagrosamente, los rescataron y el bebé fue trasladado al hospital de nuevo. Esta vez, en estado crítico debido a una grave deshidratación e ictericia. Dima sufrió una grave lesión en una pierna y fue atendida.

El pediatra Abdulkarim Hussein al-Ibrahim contó a BBC News que el bebé estaba respondiendo bien al tratamiento. "La condición de Adnan... ha mejorado significativamente", dijo. "Sólo le estamos alimentando y [proporcionando] el resto de sus necesidades a través de goteros intravenosos". El pequeño fue colocado en una incubadora.



Check out this video about Adnan and his family’s story highlighting the devastation caused by Syria's earthquake.#Syria #Syrian #syriaearthquake #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/hmvHotwQlP

— sams_usa (@sams_usa) February 13, 2023