Denver.- Una mujer de 20 años que resultó gravemente herida cuando la patrulla policial en la que estaba detenida fue atropellada por un tren de carga en el norte de Colorado fue dada de alta del hospital.

Yareni Ríos González, de Greeley, se está recuperando en casa con nueve costillas rotas, un brazo roto, un esternón fracturado y muchas otras lesiones en la cabeza y la espalda, dijo su abogado, Paul Wilkinson, a KUSA-TV.

“Está postrada en cama y puede moverse un poco, también tiene una pierna fracturada de la que inicialmente no se dio cuenta”, dijo. “Todavía está muy, muy herida”.

Ríos González, que trabaja como agente de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Denver, fue detenida por un oficial de policía de Platteville en la madrugada del 17 de septiembre.

La Oficina de Investigación de Colorado dijo en un comunicado de prensa que la joven fue arrestada por un incidente de ira al volante que involucraba un arma.

Mientras tanto, los oficiales se dedicaron a registrar el vehículo de la detenida. Fue en ese momento que un tren de carga embistió a la patrulla en la que se encontraba Ríos González.

Police pulled over a lady near a railroad crossing, in Colorado,...they parked their car on the tracks.

They arrested the lady and put her in their car...which was parked on the tracks.

A train hits the fucking police car with the lady in it.

The cop is now on PAID LEAVE. pic.twitter.com/YzbqNniIxB

— Cory Provost (@coryprovost) September 23, 2022