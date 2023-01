Al menos diez niños murieron este domingo en el naufragio de la embarcación en que viajaban en un lago del noroeste de Pakistán, informó la policía.

Todas las víctimas halladas en el lago Tanda Dam, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, tenían entre 7 y 14 años,

indicó el oficial de la policía Mir Rauf.



Around 25 to 30 people of Madrasah drowned in Tanda Dam in Kohat. Rescue operation underway pic.twitter.com/nQFPzKhFtR

El funcionario añadió que se rescató a 11 niños, de los cuales 6 están en condición crítica.

La embarcación transportaba entre 25 y 30 alumnos de una escuela local que iban de excursión cuando naufragó.



#boat with 25 Madrassa #children on board capsized in Tanda Dam in southern #Kohat district of #khyberPakhtunkhwa. 11 children rescued and shifted to hospital, #Edhi officials said. @KPRescue1122 pic.twitter.com/lyvSjcLJJ8

