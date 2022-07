Ante el calentamiento global y la severa crisis energética que se vive en el mundo, un grupo de jóvenes decidió dejar su granito de arena apagando las luminarias de diversas tiendas y comercios en Rennes, Francia.

Utilizando sus habilidades de parkur, los jóvenes fueron captados en video en las calles de Rennes, donde con diversos saltos y acrobacias apagaron las luminarias innecesarias de diversos letreros y escaparates que algunos establecimientos dejan encendidas durante toda la noche.

Transeúntes al ver la acción de este grupo de jóvenes aplaudieron su acción.

Using parcours skills to turn off needless corporate lighting during an energy crisis. pic.twitter.com/kmu0FtgoX3

— Carlton Reid (@carltonreid) July 11, 2022