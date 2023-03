“Gloria a Ucrania”, dice el soldado ucraniano, frente a presuntos efectivos rusos que, al escuchar estas palabras, lo acribillan. El video de lo que parece ser una brutal ejecución ha dado la vuelta al mundo y llegó a Naciones Unidas, donde el secretario general, Antonio Guterres, lo calificó de “espeluznante”.

El ejército ucraniano identificó en Telegram al soldado como Tymofiy Mykolayovych Shadura, y dijo que pertenecía a la 30 Brigada, tenía 40 años y estaba desplegado cerca de Bajmut, la ciudad cuyo control Rusia busca arrebatar a Ucrania y donde se concentran los esfuerzos de guerra en las últimas semanas.

Tymofiy desapareció desde el 3 de febrero. Hasta que el video mostró lo que aparentemente le pasó. "El horrible video que muestra a un prisionero de guerra ucraniano desarmado siendo ejecutado por las fuerzas rusas simplemente por decir ‘Gloria a Ucrania’ es otra prueba más de que esta guerra es un genocidio”, dijo Dmytro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, en Twitter.

Especificó que “es imperativo que el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan inicie una investigación inmediata sobre este atroz crimen de guerra” y que “los culpables sean llevados ante la justicia”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dio directivas al ejército para encontrar “todas las fuerzas” para defender Bakhmut. En uno de sus habituales discursos nocturnos por radio, el mandatario ucraniano dijo: “Quiero que todos juntos, en unidad, respondamos a las palabras [del soldado]: ¡Gloria al héroe! ¡Gloria a los héroes! ¡Gloria a Ucrania! y hallaremos a los asesinos”.

Lee también: TikTok: Supuesto soldado muestra cómo viven los soldados la guerra de Ucrania

Este es el video. PRECAUCIÓN, IMÁGENES SENSIBLES



Unarmed Ukrainian soldier murdered by ruzzian soldiers.

His final words:

Glory to Ukraine!

Let’s respond to him:

Glory to the heroes!

Let us honor the men and women that gave their lives to protect us all. pic.twitter.com/3Nvrf4CaO5

— Wolverines (@13thGroupUA) March 7, 2023