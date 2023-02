Los terremotos que sacudieron el lunes pasado Turquía y Siria han dejado imágenes de devastación y esperanza, de muerte y milagros. También, de actos heroicos.

Como el que se muestra en un video difundido en redes sociales. En él, rescatistas se esfuerzan por sacar un hombre de entre los escombros. Cuando finalmente lo logran, descubren que el hombre estaba protegiendo a su hijo.

De inmediato, los rescatistas se dedican a sacar al menor, quien se encuentra con vida, a diferencia de su padre, quien no sobrevivió.

“¿Darías la vida por un hijo?”, pregunta un usuario que difundió este video en Twitter.

PRECAUCIÓN, IMÁGENES SENSIBLES.



Supera los 20 mil el número de muertos

Más de 20 mil personas murieron a causa de los terremotos que sacudieron el sur de Turquía y el noroeste de Siria. Según Afad, el organismo de rescate turco, se han encontrado de momento 17 mil 134 cadáveres. En Siria se hallaron hasta ahora 3 mil 162 muertos, según el recuento oficial, lo que eleva el total de decesos por el temblor de tierra a 20 mil 296.

Una vez traspasado el límite de las 72 horas las esperanzas de encontrar a sobrevivientes se reducen; sin embargo, los rescatistas han continuado liberando en las últimas horas a personas de los escombros, incluidos cuatro menores que llevaban 84 horas sepultados.

Aunque las esperanzas de encontrar sobrevivientes se agotan, la gente no deja de buscar a los suyos bajo los escombros. “Digan algo, chicas, hagan ruido”, clama un padre desesperado que, sin ayuda, intenta sacar a sus familiares que no lograron salir del edificio antes de que colapsara.



Otro video muestra a un hombre inconsolable porque no pudo salvar a sus tres hijas. “Perdóname”, le dice a su esposa, que también logró sobrevivir.

The father of a family who lost his three children in the #earthquake in #Türkiye#Kahramanmaraş apologizes to his wife that he couldn’t save them.#deprem #depremsondakika #earthquakeinturkey #Turkey pic.twitter.com/nwlbvlqA3V

