Compradores huyeron apanicados de una tienda de Ikea en Shanghái, China, después de que las autoridades sanitarias ordenaran el cierre de la tienda, por un contacto cercano con Covid-19.

De acuerdo con el subdirector de la Comisión de Salud de Shanghái, Zhao Dandan, el cierre repentino de la tienda de Ikea se ordenó debido a la visita de un contacto cercano de un niño de seis años que dio positivo tras regresar a Shanghái desde Lhasa, en el Tíbet.

No dijo cuándo se cree que el contacto cercano estuvo en la tienda. El niño se mantiene asintomático.

Videos en redes sociales mostraban a los clientes gritando y empujándose en un intento de escapar del edificio antes de que se cerraran las puertas. La gente que se quedó al interior fue puesta en confinamiento.

Yesterday, an abnormal health code case was presented at an IKEA in Shanghai, & the entire mall was suddenly blocked

Some ppl forced their way out for fear of being sent to concentration camps, but there is actually nowhere to escape under #AmazingChina’s digital surveillance pic.twitter.com/MWpbTOJ3kz

— Donna Wong (@DonnaWongHK) August 14, 2022