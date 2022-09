Nueva York.- Una persecución automovilística en el barrio de Upper East Side, Nueva York, que se viralizó en las redes sociales tenía el objetivo de robar 20 mil dólares, según dijeron fuentes policiales a la prensa local este domingo.

En el video, que fue grabado por un transeúnte el sábado, se ve como un Mercedes persigue a un Toyota hasta robar una mochila negra, en la que, según dijo la Policía al New York Post, había 20 mil dólares.

En las imágenes se ve como los vehículos van en dirección contraria y tras colisionar continúan la persecución por la acera hasta que el Mercedes de color negro consigue, mediante un golpe, paralizar al otro vehículo.

Una vez que los dos vehículos están detenidos, según se puede ver en el video, un hombre se baja del Mercedes y empieza a golpear la ventana del Toyota.

"Tiene un arma, tiene un arma", se oye que grita uno de los testigos.

Según la Policía, el agresor armado consiguió robar del Toyota 20 mil dólares.

