Luego de que el huracán Ian azotara con fuertes vientos y dejara sin energía eléctrica al país cubano, el huracán se ha extendido hacia la costa oeste de la península de Florida en Estados Unidos, dejando a su paso efectos catastróficos en la localidad.

A través de videos compartidos en redes sociales, se observa algunas casas destruidas mientras que algunos inmuebles como árboles y vehículos se mantienen inundados por el paso de Ian.



Houses are destroyed and some are floating away as Ian's eyewall hammers southwest Florida. This is video from Fort Myers Beach, Florida off Estero Blvd by Loni Architects pic.twitter.com/6GqrxLRv9Q

— Kaitlin Wright (@wxkaitlin) September 28, 2022