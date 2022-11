VIDEO. Así dispersaron a migrantes venezolanos en la frontera de México con EU

Hombres uniformados que apuntan con sus rifles a un grupo de personas, las cuales llevan una enorme bandera de Venezuela y huyen hacia un río, es lo que se observa en un video que circula en redes sociales, el cual muestra el momento en que los migrantes fueron ahuyentados en la frontera de Ciudad Juárez con Estados Unidos.

"Agentes de la patrulla fronteriza disparan 'proyectiles', lo que forzó a un grupo de venezolanos que habían entrado a Estados Unidos por el puente internacional de El Paso a volver a México este lunes.

"Esto ocurre luego de que la administración de Biden ordenara que venezolanos fueran regresados a México", se lee en el texto en inglés que acompaña al material compartido por @Anna_Giaritelli, vía El Paso Times.



BREAKING: Border Patrol agents shot "projectiles" as it forced a group of Venezuelans who had entered the US under the El Paso international bridge back into Mexico Monday.

This comes on the heels of Biden admin's ordering Venezuelans be returned to Mexico.

Video: El Paso Times pic.twitter.com/w27pcPU3am

— Anna Giaritelli (@Anna_Giaritelli) October 31, 2022