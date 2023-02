VIDEO: Arrestan a estudiante en Florida por golpear a mujer que le quitó su Nintendo

Un video muestra a un estudiante de Florida al golpear a una asistente de enseñanza hasta dejarla inconsciente dentro de una escuela esta semana después de que ella confiscó su Nintendo Switch.

El joven de 17 años, de casi 2 metros y 122 kg, de Palm Coast, fue arrestado por un cargo de agresión agravada con daño corporal, dijo la Oficina del Sheriff de Flagler en un comunicado de prensa.

El martes por la mañana, los agentes de recursos escolares fueron alertados sobre una asistente que había sido atacada físicamente en el campus. Cuando llegaron al salón de clases, encontraron a la mujer tirada en el suelo ensangrentada y con heridas graves.

“El estudiante dijo que estaba molesto porque la víctima le quitó su Nintendo Switch durante la clase”, dijo la declaración de la oficina del alguacil.

"Lo siento mucho por la maestra, la asistente que fue atacada. Es algo que vemos con demasiada frecuencia en estos días", dijo Ann Marie, madre de familia en Matanzas High School.

Los investigadores revisaron las imágenes de vigilancia de la escuela que mostraban al estudiante, corriendo hacia la empleada de la escuela y empujándola, dejándola inconsciente en el suelo. Luego se le ve pateando y golpeando a la mujer inconsciente al menos 15 veces en la espalda y la cabeza, dijeron los agentes.

El ataque dura unos 25 segundos, según las imágenes. En el video, se ve a varias personas quitando al estudiante del empleado y sujetándolo.



