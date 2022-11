Estambul.- Una explosión en la céntrica calle Istiklal de Estambul, Turquía, ha causado cuatro muertos y 38 heridos, informaron este domingo las autoridades turcas, sin especificar las causas de la deflagración.

"Según las primeras informaciones, la explosión en la calle Istiklal ha causado cuatro muertos y 38 heridos. Los heridos están ya en tratamiento", escribió el gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, en Twitter.

En un anterior recuento de víctimas las autoridades hablaron de once heridos y un número indeterminado de muertos.

The moment of the explosion in Istanbul, caught on CCTV cameras

It is planted bomb in can be seen from 0:10 in the lower right corner of the video... pic.twitter.com/WOYVpkwobU

— AZ (@AZgeopolitics) November 13, 2022