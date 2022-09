Los Ángeles.- Un pasajero fue acusado este jueves de un cargo federal por golpear a un sobrecargo durante un vuelo de México a Los Ángeles, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Alexander Tung Cuu Le, de 33 años, residente del sur de California, fue acusado de interferir con un vuelo, delito que conlleva una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal.

El ataque fue grabado en vídeo por un pasajero y las imágenes muestran al hombre, vestido con una camisa floreada, cuando golpea por atrás al asistente de vuelo, que caminaba por el pasillo.

El vídeo de 30 segundos publicado en las redes sociales muestra que el sobrecargo parecía hablar con el atacante antes de darle la espalda. Luego, el hombre camina hacia él, lo golpea en la cabeza y retrocede.

El incidente ocurrió en el vuelo 377 de American Airlines que despegó de Cabo San Lucas (México) hacia Los Ángeles, informó DOJ en un comunicado.

Aproximadamente 20 minutos después del despegue, Le se incorporó de su asiento y comenzó a interferir con el trabajo de los sobrecargos.

An American Airlines passenger punched a flight attendant in the head after passengers say he was told not to use the first class bathroom. Alex Tung Cuu Le was taken into FBI custody and faces up to 20 years in prison. American says he’s now banned for life. pic.twitter.com/4co74wWTOc

