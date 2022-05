VIDEO. Abuelo muestra como quedo su casa luego de que el tirador de Texas disparara a su abuela

El joven Salvador "N" acabó con la vida de 19 niños y dos profesores. Luego de adquirir armas y atacar a su abuela, el hombre llegó a la escuela Robb Elementary en Uvalde, Texas, Estados Unidos, para disparar a cuanta persona encontró en su camino.

El tiroteo ha sido calificado como el segundo más mortífero ocurrido en una institución educativa del país norteamericano. Con el pasar de los días se conocen nuevos detalles del entorno familiar y las actitudes de Ramos que habrían generado el fatídico desenlace.

Recientemente rompió el silencio su abuelo, Rolando Reyes, quien expresó su consternación por lo ocurrido. Además, mostró por primera vez cómo quedó la casa en la que vivía junto a su nieto.

“Hay sangre en todo este sector. Tendré que limpiar (…)”, le dijo a la periodista independiente Ali Bradley.

De acuerdo con las imágenes difundidas, una pared quedó con rastros de sangre en la parte superior tras el disparo que Salvador le propinó a su abuela Celina Martínez Gonzáles.

“No sé bien si él (Salvador) le disparó a ella (Celina) justo aquí”, mencionó el señor Reyes mientras caminaba por un pasillo que une las habitaciones con la sala y otros espacios de la residencia. “Probablemente le disparó acá porque había un charco de sangre”, concluyó.

Si bien sus familiares ya asearon parte de la casa, aún se ven los huecos en la pared producto de las balas y la sangre que habría dejado la señora Celina.



TX: Inside the home of the grandparents of the #Uvalde gunman—The home where the 18y/o shot his grandmother in the face before he went to the nearby elementary school and took the lives of 21 innocent people—His grandfather shows me where there is still blood in the hallway…

pic.twitter.com/a5fkBLJXJX

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) May 26, 2022