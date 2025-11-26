Más Información
Inicia audiencia de “El Licenciado” y 7 escoltas por caso Carlos Manzo; acusado declara inocencia y denuncia tortura
Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; localizan vehículo en Zapopan y despliegan búsqueda
Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habría traficado huachicol y armas; Loret de Mola detalla red ligada al narco
Identifican al sospechoso del tiroteo cerca de la Casa Blanca; medios de EU señalan que es de origen afgano
Luisa Alcalde reacciona a denuncia de panistas ante la CIDH; fueron a “arrodillarse ante el extranjero”, dice
Cuauhtémoc Blanco niega misoginia tras lanzar beso a diputada; “no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio”, sostiene
Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo
Prioridad a inundaciones retrasa aumento a militares retirados; mandos enviaron escritos a Palacio reclamando incremento
Caracas.- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este miércoles una fase de organización en comunidades "para la circunstancia que sea" y habló de defender el país en momentos de tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el presidente Nicolás Maduro considera un intento para propiciar un cambio de régimen.
En su programa semanal 'Con el mazo dan do', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que a partir de mañana jueves, así como el viernes y sábado, Venezuela irá a la "fase de las comunidades", desde donde se organizarán para "defender la revolución" y la "patria".
Gobernador reporta muerte de guardias heridos cerca de la Casa Blanca; hay "informes contradictorios", corrige
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
xcg/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]