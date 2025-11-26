Más Información

Inicia audiencia de “El Licenciado” y 7 escoltas por caso Carlos Manzo; acusado declara inocencia y denuncia tortura

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; localizan vehículo en Zapopan y despliegan búsqueda

Raúl Rocha Cantú: La historia detrás de su compra de Miss Universo y las acusaciones en su contra

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habría traficado huachicol y armas; Loret de Mola detalla red ligada al narco

Identifican al sospechoso del tiroteo cerca de la Casa Blanca; medios de EU señalan que es de origen afgano

Luisa Alcalde reacciona a denuncia de panistas ante la CIDH; fueron a “arrodillarse ante el extranjero”, dice

Cuauhtémoc Blanco niega misoginia tras lanzar beso a diputada; “no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio”, sostiene

De Lilly Téllez a Grecia Quiroz; todas las veces que Noroña ha ofendido a mujeres

Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo

Prioridad a inundaciones retrasa aumento a militares retirados; mandos enviaron escritos a Palacio reclamando incremento

¡Saca el paraguas! Se registra lluvia ligera en varias alcaldías de CDMX

Ataque armado en inmediaciones del aeropuerto de Tijuana deja una persona muerta y una herida

Caracas.- El ministro de Interior de, Diosdado Cabello, anunció este miércoles una fase de organización en comunidades "para la circunstancia que sea" y habló de defender el país en momentos de tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el presidente considera un intento para propiciar un cambio de régimen.

En su programa semanal 'Con el mazo dan do', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que a partir de mañana jueves, así como el viernes y sábado, Venezuela irá a la "fase de las comunidades", desde donde se organizarán para "defender la revolución" y la "patria".

Registro de usuarios de telefonía móvil ¿Es obligatorio ¿Cuándo comienza Todo lo debes saber. Foto: Canva

Registro de usuarios de telefonía móvil: ¿Es obligatorio? ¿Cuándo comienza? Todo lo que debes saber

¿Cuántas veces puedo entrar a Estados Unidos con mi visa de turista?/ iStock/ marchmeena29

¿Tu visa de turista tiene límite? Descubre cuántas veces puedes entrar a Estados Unidos

Costco/ iStock/ jejim

Thanksgiving 2025: ¿Qué tiendas estarán abiertas y cuáles cerradas este Día de Acción de Gracias?

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre. ¿para qué beneficiarios? Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre, ¿para qué beneficiarios?

Visa americana/ iStock

¿Qué cubre la visa B1/B2? Lo que nadie te explica antes de viajar a Estados Unidos