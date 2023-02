En Pine Hills, del condado Orange, Florida, Estados Unidos, una niña de 9 años y dos integrantes de un equipo de Spectrum News 13 en la escena de una investigación de homicidio recibieron disparos el miércoles por la tarde: uno falleció y otro está en estado crítico, informó el medio.

Los investigadores también respondieron a una residencia cercana donde encontraron a la menor y a su madre baleadas, dijo el alguacil John Mina.

Los periodistas estaban en el lugar informando sobre una investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange sobre un homicidio en Pine Hills que ocurrió ese mismo día.

“Es con profunda tristeza que @RTDNA se entera de la muerte de un periodista de @MyNews13 en Orlando”, tuiteó el director ejecutivo de Radio Television Digital News Association, Dan Shelley . “Él fue 1 de los 2 periodistas de la estación baleados cubriendo un crimen anterior en un área residencial. Enviando pensamientos de paz y consuelo a sus familias, amigos y otras víctimas”.



It is with deep sadness that @RTDNA learns of the death of a @MyNews13 journalist in Orlando. He was 1 of 2 of the station's journalists shot covering a previous crime in a residential area. Sending thoughts of peace and comfort to their families, friends & the other victims. https://t.co/B74aGdJIKv

— Dan Shelley (@MurrowNYC) February 23, 2023