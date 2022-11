El multimillonario Elon Musk anunció el martes su decisión de posponer la controvertida verificación de usuarios en Twitter mediante un sistema de pago hasta el próximo 29 de noviembre, tras haberla lanzado y posteriormente haber dado marcha atrás.

“Tendremos el relanzamiento de la Verificación Azul el 29 de noviembre para asegurarnos de que sea lo más sólido”, indicó Musk en su cuenta en la red social.

Esa fue la respuesta al caos que generó la decisión de Musk de cobrar por la verificación y que desembocó en la proliferación de usuarios que se hacían pasar por personalidades o compañías.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022