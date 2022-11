La compra de Twitter por 44 mil millones de dólares que cerró Elon Musk, propietario de Tesla y Space X, entre otras compañías, ya generó recelo entre las automotrices, que revisan su presencia publicitaria en la red social dado que ahora pertenece a un competidor directo.

General Motors (GM), uno de los dos gigantes estadounidenses del sector, decidió dejar de anunciar en Twitter tras la llegada de Musk.

“Estamos interactuando con Twitter para comprender la dirección de la plataforma bajo su nueva propiedad. Como es el curso normal de los negocios con un cambio significativo en una plataforma de medios, hemos detenido temporalmente nuestra publicidad paga. Nuestras interacciones de atención al cliente en Twitter continuarán”, señaló en un comunicado GM, que controla las marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac.

La cuenta global de GM tuiteó por última vez el 27 de octubre pasado, la semana en que se concretó el desembarco de Musk en la red del pajarito. Y, según un informe de CNBC, Ford también está evaluando en Estados Unidos qué dirección toma la red social bajo la nueva conducción para definir sus próximos pasos como anunciante.



We believe, with the right tools and services in place, electric vehicles can be part of the grid solution. Learn more from our VP of EV Growth Operations, Travis Hester. https://t.co/lqDi8VgUfx pic.twitter.com/ADyiPGHCam

— General Motors (@GM) October 27, 2022