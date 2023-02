Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a dos bombas atómicas

La realidad supera la ficción, así como Tsutomu Yamaguchi superó cualquier escena de una película de acción y aventura. Suerte o casualidad, Yamaguchi evadió la muerte el 6 y 9 de agosto de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial dejó marcada una huella imborrable en la historia.

Tsutomu Yamaguchi pudo ver con sus propios ojos la fuerza de las armas nucleares que destruyeron las ciudades Hiroshima y Nagasaki en Japón. Yamaguchi sobrevivió a los dos bombardeos que hicieron temblar al mundo en aquella época.

Tsutomu Yamaguchi nació el 16 de marzo de 1916 en Nagasaki. Allí trabajaba como ingeniero naval en Mitsubishi Heavy Industries a mediados de 1930. Con apenas 29 años de edad, el japonés llevaba una vida cómoda en cuanto al ámbito laboral y personal, comentó él mismo en ‘ABC Australia’.

Aquel 6 de agosto de 1945, el día que dicho país recuerda con gran dolor, Yamaguchi viajó a Hiroshima por temas de negocios. Sin embargo, no contó con que en esa ocasión viviría una de las peores tragedias.

Sin aviso, alerta o amenaza previa, Estados Unidos detonó una bomba nuclear a 600 metros de altura sobre la ciudad. Tragedia que dejó más de 100 mil personas fallecidas al instante, según los reportes entregados por los organismos de socorro en aquel entonces.

El ingeniero, aturdido, confundido y herido, logró ver cómo el humo cubría los cuerpos esparcidos por las calles de Hiroshima.

“Vi un gran pilar con forma de seta alzándose hasta el cielo. Era como un tornado, aunque no se movía, pero creció y se extendió horizontalmente en su parte más alta”, narró el sobreviviente para una entrevista en un medio japonés.

El impacto no solo le causó un gran trauma, además lo cegó temporalmente, le rompió los tímpanos y le marcó el cuerpo con fuertes quemaduras por la radiación.

Días después de lograr encontrar un refugio, Yamaguchi logró viajar a Nagasaki para reunirse con su familia. En medio del dolor por sus heridas, estaba la frustración al saber que no pudo hacer nada por salvar a tantas personas que habían a su alrededor.

Los escombros, los gritos desesperados y el llanto impermeable de las víctimas que dejó una guerra que, al principio, parecía ser imparable se apoderaron de los pensamientos de Yamaguchi día y noche, según su relato en diferentes medios locales.

Sólo pasaron tres días desde el incidente anterior y Yamaguchi no había podido superar la tragedia de la bomba nuclear en Hiroshima. De repente, sintió que su vista se nubló, el zumbido que estremeció sus oídos volvió a hacer presencia y las voces de las personas cada vez eran más intensas.



The two bombings killed between 129,000 and 226,000 people. America has never apologised for the atomic bombings. pic.twitter.com/abmlJpyrPk

