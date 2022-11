Un candidato probable para la nominación presidencial republicana en 2024 tuvo una noche triunfal el martes, y no fue Donald Trump.

El expresidente pasó los últimos días de la campaña arremetiendo e incluso amenazando al gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuyo aparente interés en postularse contra Trump lo ha desconcertado, según asesores que hablaron bajo condición de anonimato para reflejar conversaciones privadas. El gobernador de Florida no devolvió el fuego, aparte de realizar su propio evento de campaña el sábado, compitiendo con un mitin de Trump en Miami e irritando aún más al expresidente.

Sin embargo, cuando llegó la noche de las elecciones, fue DeSantis quien celebró la efervescente fiesta de la victoria, después de haber ganado la reelección con una victoria aplastante de 20 puntos, casi 15 puntos mejor que el margen de Trump en 2020 en el estado donde ambos viven. En la fiesta, los seguidores de DeSantis corearon “¡Dos años más!”, alentando al gobernador a buscar la presidencia antes de terminar su segundo mandato.

La propia fiesta de seguimiento de resultados de Trump, por el contrario, se vio disminuida por una tormenta tropical que se precipitaba hacia su resort Mar-a-Lago, ubicado el miércoles por la mañana en una zona de evacuación obligatoria. Trump habló brevemente el martes por la noche para agradecer a los periodistas por asistir, alardear de su récord ganador de patrocinios y felicitar a algunos candidatos republicanos que habían ganado o lideraban. Pero no a DeSantis.

“¿No sería gracioso si nos fuera mejor en las elecciones generales que en las nominaciones [primarias]?”, reflexionó Trump, como si todavía procesara los resultados él mismo. Pasó la noche del martes entre asesores y donantes de larga data que, al igual que otros republicanos, esperaban una mejor actuación el martes.

El panorama completo de los resultados del martes aún no termina, y Trump logró varias victorias con varios de sus candidatos favoritos en las principales contiendas por el Senado, como Ted Budd en Carolina del Norte y J.D. Vance en Ohio. (Vance, en particular, agradeció a docenas de personas en su discurso de victoria, pero no a Trump). No obstante, los resultados se perfilaban como un resultado mixto para los republicanos, no la explosión por la que Trump esperaba atribuirse el mérito antes de anunciar rápidamente su propia candidatura para 2024.

“La calidad de los candidatos importa”, dijo Erick Erickson, comentarista republicano desde hace mucho tiempo, sobre lo que describió como una actuación decepcionante para Trump. “No eran buenos candidatos. Le tenían más lealtad que cualquier otra cosa. El Partido Republicano aún podría ganar ambas [cámaras], pero esta no es la noche que esperaban”.

Los aliados de Trump reconocieron que los primeros resultados no cumplieron con las grandes expectativas, pero se mantuvieron optimistas sobre las posibilidades del Partido Republicano de obtener el control total del Congreso.

“Mientras el presidente Trump mira hacia el futuro, continuará defendiendo su agenda America First que ganó abrumadoramente en las urnas”, dijo su portavoz Taylor Budowich. Llamó al récord de victorias y derrotas para los candidatos apoyados por Trump como “un logro verdaderamente sin precedentes y algo que solo es posible gracias a la capacidad del presidente Trump para elegir a los ganadores”.

Contendientes

Los aliados de DeSantis pregonaron su contundente reelección el martes como una señal de que la energía republicana nacional está detrás de él. El gobernador le ganó al demócrata Charlie Crist y ganó el condado de Miami-Dade, que no ha sido dominado por un republicano desde el exgobernador Jeb Bush en 2002.

Aún así, no solo DeSantis entre los posibles retadores de Trump parecía envalentonado el martes por la noche, en lugar de intimidado para despejar el campo para Trump. El senador Tim Scott (Carolina del Sur) usó su discurso de victoria para aludir a sus propias ambiciones potenciales y dijo que deseaba que su abuelo hubiera “vivido lo suficiente para ver quizás a otro hombre de color elegido presidente de los Estados Unidos”.

Y el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, apareció en Fox News, guiñando un ojo a sus propias aspiraciones. “Parece que has estado pensando en ello”, dijo el presentador de Fox, Brett Baier, sobre una candidatura a la Casa Blanca. Youngkin respondió: “Bueno, lo aprecio. Siempre me siento halagado en esta discusión”.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, quien ganó la reelección después de sobrevivir a unas primarias alentadas por Trump y superando con creces al candidato al Senado elegido por Trump, Herschel Walker, le dio un golpe inusual a Trump en su discurso de victoria. Rechazó a los “presidentes, tanto actuales como anteriores” por criticar su movimiento temprano para levantar las restricciones pandémicas.

Las elecciones intermedias son inevitablemente un referéndum sobre el partido en el poder, pero Trump también hizo la de este año sobre él. Aunque no estaba en la boleta electoral, sí estaba el “Trump ticket”, como llamó a su lista de candidatos respaldados en estados clave. La forma en que les vaya a esos candidatos a medida que se cuentan los votos seguramente alimentará las divisiones dentro del Partido Republicano sobre la viabilidad electoral del movimiento “Make America Great Again” de Trump después de las derrotas en 2018 y 2020.

Su éxito animaría a los dirigentes de línea dura a seguir adelante con la remodelación del partido a la imagen de Trump, mientras que la pérdida de escaños aumentaría las preocupaciones de que el control de Trump sobre el partido está limitando sus posibilidades con los independientes y los votantes indecisos que definen las elecciones reñidas.

“Los candidatos de Trump fueron un lastre para el partido y los mensajes de todos nuestros candidatos”, dijo Bill Palatucci, miembro del Comité Nacional Republicano de Nueva Jersey y crítico de Trump, quien dijo que los demócratas querían enviar un mensaje contra Trump y sus partidarios a pesar de que él no estaba en la boleta. “Teníamos que distanciarnos constantemente de su apoyo al expresidente”.

Trump fue, con mucho, la mayor influencia en las primarias republicanas de este ciclo, con el triunfo de alrededor del 82 por ciento de sus candidatos respaldados (sin incluir a los que ya tenían una banca), según un análisis del Washington Post. En algunos casos, Trump se abalanzó para unirse a candidatos que ya estaban en camino de ganar, como el candidato a gobernador de Pensilvania, Doug Mastriano. Pero para otros, como aspirante al Senado Mehmet Oz en el mismo estado, el respaldo de Trump fue claramente decisivo. Pero el martes por la noche, finalmente ambos perdieron.

Trump buscaba reclamar el crédito por las ganancias republicanas, con su equipo señalando sus 30 mítines, 50 eventos de recaudación de fondos en persona, 60 tele-mítines y llamadas automáticas, y más de 16 millones de dólares en anuncios de súper PAC para oficinas estatales en estados cruciales.

“Bueno, creo que si ganan, debería recibir todo el crédito”, dijo en una entrevista publicada el martes con la cadena NewsNation. “Si pierden, no se me debe culpar en absoluto”.

Su candidatura

Trump estaba decidido a ser el centro de atención el martes por la noche. Organizó una gran fiesta en un salón de baile dorado en su club, invitando a asesores actuales y anteriores a verlo hablar flanqueado por banderas. Planeaba entrevistar a los miembros del personal a finales de esta semana y había programado su anuncio presidencial para la próxima semana, según varios asesores.

Esperando una ola republicana, Trump quiso ir tan lejos como para declarar su candidatura a la presidencia antes del día de las elecciones, según personas familiarizadas con las discusiones. Pero los asesores lo convencieron de que no lo hiciera, argumentando que otras noticias podrían ahogarlo o culparlo por movilizar la participación demócrata.

Si bien los asesores lograron retrasar un anuncio formal, Trump se volvió cada vez más explícito sobre sus intenciones, diciendo a sus seguidores que estarían “muy felices (...) muy pronto” y finalmente, en un mitin del lunes, prometiendo un “anuncio muy especial” para el próximo martes, 15 de noviembre.

Parte de su urgencia, dijeron los asesores, provino de su deseo de presionar a otros republicanos para que se alinearan detrás de él y despejaran el campo de posibles rivales, especialmente DeSantis.

Trump se ha obsesionado con DeSantis más que con otros posibles rivales de 2024, observa sus grandes multitudes y se frustra cada vez más por su cobertura de noticias positivas, mientras lo llama desagradecido por el apoyo de Trump en su campaña de 2018, dicen sus aliados. Probó muchos apodos y ataques antes de aterrizar en “Ron DeSanctimonious” la semana pasada; los asesores dijeron que la recepción fue mixta y no volvió a usarla este fin de semana.

El lunes por la noche, Trump atacó a DeSantis mientras hablaba con los periodistas en su avión e incluso amenazó con divulgar información perjudicial sobre él si se presentaba.

“Si se postuló, diré cosas sobre él que no serán muy halagadoras. Sé más sobre él que nadie más que quizás su esposa, quien realmente está dirigiendo su campaña”, dijo Trump a un pequeño grupo de reporteros, según el Wall Street Journal. “Creo que si se postula, podría dañarse mucho”, dijo.

