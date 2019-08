Trump presumió su popularidad durante visita a hospital de El Paso

Texas.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supo exactamente cómo elevar la moral del personal médico que recibió a las víctimas del tiroteo masivo del pasado fin de semana en El Paso, Texas: presumir con la concurrencia a su acto de campaña de febrero pasado en la ciudad.

Las imágenes del alarde de Trump en el Centro Médico de la Universidad de El Paso fueron divulgadas el jueves. En el video se ve a un Trump jovial alabando al personal médico en el hospital, diciéndoles: "están hablando de ustedes en todo el mundo".

Pero enseguida comienza a recordar un acto de su campaña de reelección que realizó en El Paso en febrero y ridiculizó al oponente demócrata Beto O'Rourke, oriundo de la ciudad fronteriza y quien realizó una contramanifestación el mismo día.

"Esa fue una multitud", señaló Trump sobre su acto en El Paso County Coliseum, alegando que además había "el doble" de personas afuera. "Loco" O'Rourke, afirmó el presidente con desdén, "tenía como 400 personas en un estacionamiento".



