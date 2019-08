El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno está construyendo un muro grande, hermoso y nuevo en la frontera con México para proteger a su país del crimen.

A través de Twitter, el mandatario estadounidense añadió que los demócratas buscan tener las fronteras de Estados Unidos abiertas para el crimen.

“Tan peligroso para nuestro país. Pero estamos construyendo un muro grande, hermoso y nuevo. Protegeré a Estados Unidos, ¡los demócratas no saben por dónde empezar!”, dijo en la red social.

El presidente compartió imágenes de la supuesta construcción del muro en la frontera.



Democrats want Open Borders and Crime! So dangerous for our Country. But we are building a big, beautiful, NEW Wall! I will protect America, the Dems don’t know where to start! pic.twitter.com/D0APaAxvVm

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019