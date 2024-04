El expresidente estadounidense Donald Trump llamó hoy a Israel a poner fin a la guerra en Gaza y "hacerlo pronto", advirtiendo que hay otra guerra, la de "relaciones públicas", que, dijo, está perdiendo el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

En entrevista para The Hugh Hewitt Show, Trump aseguró que sigue apoyando "100% a Israel"; sin embargo, reconoció que "no estoy seguro de que me encante" la forma que Israel está desarrollando la guerra en Gaza. "Lo digo claramente: Tienen que ponerle fin, y regresar a la paz y dejar de matar personas. Es muy simple. Terminen con eso. Tienen que terminar lo que empezaron. Tienen que hacerlo. Tienen que ponerle fin, y hacerlo rápido, porque tenemos que regrezar a la normalidad y a la paz".

La entrevista se produjo días después de otra que dio al periódico israelí Hayom, en la que señaló que Israel necesita "terminar" la guerra con Hamas porque está "perdiendo apoyo" en el mundo. En su diálogo con Hewitt, el exmandatario defendió ese comentario que llevó al periodista israelí a declarar que quedó en shock ante lo que parecía indicar que no sólo el presidente Joe Biden, sino también Trump, estaban dando "la espalda, retóricamente, a Israel".

Sin embargo, el republicano, que buscará nuevamente la presidencia en las elecciones de noviembre, alegó que apoya a Israel, pero que éste país está perdiendo la "guerra de relaciones públicas".

"Sacan grabaciones todo el tiempo [los israelíes]. Todas las noches sacan grabaciones de un edificio cayéndose. No deberían publicar cintas así. Es por eso que están perdiendo la guerra de relaciones públicas. Israel está perdiendo la guerra de las relaciones públicas", dijo Trump.

Este mismo jueves, el presidente estadounidense Joe Biden sostuvo una conversación telefónica con Netanyahu, en la que le dijo que los ataques contra cooperantes, como el ocurrido el lunes con el vehículo donde viajaba gente de la ONG World Central Kitchen (WCK), "son inaceptables". Murieron siete personas.

En un comunicado, la Casa Blanca dijo que Biden pidió a Netanyahu implementar "pasos específicos, concretos y medibles para abordar el daño a civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores de ayuda".

Advirtió que la futura política de su gobierno con respecto a Gaza "dependerá" de las acciones que Israel tome para cumplir con esas peticiones.

Biden también subrayó a Netanyahu que "un alto el fuego inmediato es esencial para estabilizar y mejorar la situación humanitaria y proteger a los civiles inocentes", y le urgió a dar poder a sus negociadores para concluir un acuerdo sin demora para que los rehenes regresen a casa.

Las palabras de Biden suponen un endurecimiento de tono, aunque ya en los últimos meses se ha mostrado crítico con la estrategia militar de Israel en Gaza. Sin embargo, en la práctica, el apoyo de Estados Unidos a Israel continúa. Este mismo jueves, el diario The Washington Post informó de que el mismo día del ataque contra WCK, Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de armamento a Israel que incluye 2 mil bombas de pequeño y mediano diámetro. Con información de EFE