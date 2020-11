Trump insiste en su mensaje: acusa "fraude" sin pruebas, y afirma "ganaremos"

Donald Trump afirmó este sábado en Twitter que "cientos de miles de personas que muestran su apoyo en Washington, ¡no apoyarán una elección manipulada y corrupta!".

El mandatario publicó videos de las manifestaciones a su favor en Washington. El presidente jugó una ronda de golf después de un paso sorpresa en su caravana, donde saludó a sus seguidores a la distancia.



Hundreds of thousands of people showing their support in D.C. They will not stand for a Rigged and Corrupt Election! https://t.co/tr35WKTKM8

