El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su posición sobre Venezuela y Cuba es mucho más dura que la de John Bolton, un halcón en política exterior a quien despidió esta semana como asesor de seguridad nacional.

Un día después de que el propio Trump dijera que Bolton "se pasó de la raya" con Venezuela, el mandatario afirmó en Twitter que en realidad su exconsejero lo estaba "frenando" en relación al gobierno de Nicolás Maduro y también al de Cuba, principal soporte de Caracas, según Washington.

"De hecho, mis puntos de vista sobre Venezuela, y especialmente sobre Cuba, eran mucho más fuertes que los de John Bolton. ¡Él me estaba frenando!", tuiteó Trump.



In fact, my views on Venezuela, and especially Cuba, were far stronger than those of John Bolton. He was holding me back! https://t.co/FUGc02xiac

Junto a su tuit, el presidente replicó otro del senador republicano por Florida Marco Rubio, descendiente de cubanos y artífice de la agresiva estrategia de Trump contra Maduro, cuyo mandato considera ilegítimo.

Rubio, presidente del subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, negó firmemente que la salida de Bolton suponga un debilitamiento de la política estadounidense hacia Venezuela.

"Acabo de hablar con @realDonaldTrump sobre #Venezuela. Es cierto que no estuvo de acuerdo con algunas de las opiniones del asesor anterior. Pero como él me recordó, en realidad (su posición) es DIRECTAMENTE OPUESTA de lo que muchos afirman o asumen. Si efectivamente la dirección de la política cambia, no será para debilitarla", escribió Rubio.



Just spoke to @realDonaldTrump on #Venezuela

It’s true he disagreed with some of the views of previous advisor

But as he reminded me it’s actually the DIRECT OPPOSITE of what many claim or assume

If in fact the direction of policy changes it won’t be to make it weaker

— Marco Rubio (@marcorubio) September 12, 2019