Trump critica el FBI tras irrumpir en su casa de Florida y se queja de que “no haga nada” contra los narcos

El expresidente estadounidense, Donald Trump, criticó este miércoles que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) haya irrumpido en su residencia, en Mar-a-Lago, Florida, pero “no haga nada” contra los cárteles de la droga.

“Una cosa horrible lo que hizo el FBI. Dijeron: ‘Vamos a irrumpir en Mar-a-Lago, pero dejen a los cárteles en paz’”, se quejó Trump durante su participación, este miércoles, en la Conferencia de Liderazgo Hispano realizado en Miami, Florida.



“Estoy pensando mientras hablo. Ellos irrumpieron en Mar-a-Lago, pero los cárteles tienen sus propios Mar-a-Lago, y esos están bien.

Déjenlos en paz. Dejen que sigan destruyendo el país”, dijo, aparentemente sin darse cuenta que estaba comparando la irrupción del FBI en su casa, en agosto pasado, para extraer documentos que se llevó de la Casa Blanca ilegalmente, con las acciones de los cárteles que trafican droga en el país.

“Vean cuán enfermo es lo que está pasando en este país”, continuó.

Trump habló también de la “crisis” fronteriza que, dijo, vive Estados Unidos, y pidió la pena de muerte tanto para traficantes de droga como de personas.

Trump: I’m just thinking as I’m speaking. They raided Mar-a-Lago but the cartels, they have their own Mar-a-Lagos and those are fine pic.twitter.com/40xoAHePp3

— Acyn (@Acyn) October 5, 2022