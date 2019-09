Trump anuncia posible tratado de defensa con Israel tras conversar con Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que conversó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la posibilidad de avanzar en un tratado de "defensa mutua", apenas tres días antes de las elecciones en Israel.

"Tuve una llamada hoy con el primer ministro Netanyahu para discutir sobre la posibilidad de avanzar hacia un Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos e Israel", tuiteó Trump.



I had a call today with Prime Minister Netanyahu to discuss the possibility of moving forward with a Mutual Defense Treaty, between the United States and Israel, that would further anchor the tremendous alliance....

Un acuerdo de ese tipo "anclaría aún más la tremenda alianza" entre ambos países, señaló.

"¡Espero continuar estas discusiones después de las elecciones israelíes, cuando nos reunamos en las Naciones Unidas a finales de este mes!", agregó, dando un respaldo tácito de último minuto a la candidatura de Netanyahu para un nuevo período de gobierno.



....between our two countries. I look forward to continuing those discussions after the Israeli Elections when we meet at the United Nations later this month!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2019