El expresidente Donald Trump anunció este domingo, en el marco de su campaña a las presidenciales de este año, la coalición 'Latinos Americanos por Trump', formada por miembros de comunidades latinas de EU, como los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz y el congresista Carlos Giménez.

El grupo, según un comunicado, está formado por líderes del comercio, la educación, los deportes, la fe, las comunicaciones y funcionarios electos, que "trabajarán incansablemente" para difundir los mensajes de Trump "de una economía fuerte, precios más bajos, una frontera segura y paz a través de la fuerza, en el país y en el exterior".

Cuando Trump anunció su primera campaña en 2016 lo hizo con insultos a México asegurando que enviaba "drogas" y "violadores" a Estados Unidos y, este año, en su tercera campaña presidencial, comparó a los inmigrantes con el personaje Hannibal Lecter, el asesino de la película 'The Silence of the Lambs'.

Gran población latina votó por el Partido Demócrata

Comentarios así hicieron que, en los comicios de 2020, la mayoría de los condados con una gran población latina votaran por el Partido Demócrata.

No obstante, en algunos estados clave, como Texas y Florida, los republicanos registraron un aumento significativo de votos en 2020 y, a nivel federal, el porcentaje de latinos que respaldó a Trump fue del 38 %, diez puntos más que en 2016, según el centro Pew.

"En 2024, vamos a ganar una proporción aún mayor del voto hispanoamericano, estableciendo récords históricos para los republicanos en todas partes de la boleta electoral", anota Trump en el comunicado.

Hispanos experimentaron la tasa de desempleo más baja de la historia

Rubio, senador de Florida, anota en el texto que el expresidente republicano "comprende los desafíos a los que se enfrentan los hispanoamericanos bajo la Administración Biden".

"Haber crecido en un hogar cubano me enseñó la importancia de la familia, la fe y el valor del trabajo honesto. Con el presidente Trump, los hispanos experimentaron la tasa de desempleo más baja de la historia, sus pequeñas empresas prosperaron, los precios eran bajos y los empleos abundaban", detalla, por su parte, Cruz, senador de Texas.

