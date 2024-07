Donald Trump, exmandatario estadounidense, adelantó este viernes cuándo puede decidir sobre su compañero de fórmula y entre quiénes puede estar el elegido, reportaron medios locales.

“Me encantaría hacerlo durante la convención, ya sabes, o un poco antes de la convención, como el lunes, me encantaría hacerlo el martes o miércoles, en realidad, pero por muchas razones complejas que ustedes entienden, básicamente no lo hago”, declaró el expresidente a The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Añadió que su lista de candidatos incluye a los senadores republicanos Marco Rubio, de Florida, y JD Vance, de Ohio, y al gobernador republicano de Dakota del Norte, Doug Burgum. También mencionó al senador Tim Scott, como alguien “feroz y grandioso” durante una reciente aparición en televisión.

“Tenemos una bancada muy buena”, afirmó el expresidente.

También arrojó luz sobre el proceso de investigación, calificándolo de “versión altamente sofisticada de El Aprendiz, en referencia al popular reality show que Trump presentó en la década de 2000.

Aun así, Trump describió su proceso de toma de decisiones como “en última instancia... más un instinto”. Agregó que la vicepresidenta Kamala Harris sería una oponente más débil si le toca enfrentarla en vez de al actual mandatario Joe Biden.

Meta elimina algunas restricciones

También ayer Meta dijo que pronto levantará algunas restricciones que impuso a las cuentas de Instagram y Facebook del expresidente. Según la compañía, estaba realizando el cambio para garantizar la paridad entre los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2024.

“Al evaluar nuestra responsabilidad de permitir la expresión política, creemos que el pueblo estadounidense debería poder escuchar a los nominados a presidente sobre la misma base”, declaró el presidente de asuntos globales de Meta, Nick Clegg. “Al llegar a esta conclusión, también consideramos que estas sanciones eran una respuesta a circunstancias extremas y extraordinarias, y no tenían por qué implementarse”, señaló.