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Miami.- La tormenta tropical "Bertha" podría dejar inundaciones repentinas en ciudades de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida mientras avanza por la costa del golfo de México, avisó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.
El organismo anticipó en su último aviso que "Bertha" traerá volúmenes de lluvia de incluso 6 pulgadas (15.2 centímetros) "hasta el jueves a lo largo de la costa del Golfo, desde el oeste de Florida hasta el sur de Texas", lo que "puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas".
El fenómeno estaba, en el último reporte, a 45 millas (75 kilómetros) al noreste de la desembocadura del río Misisipi, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (85 kilómetros) y un desplazamiento hacia el oeste a 5 millas por hora (7 kilómetros).
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"Se anticipa que este movimiento general continúe hasta el viernes con una pequeña aceleración. En la trayectoria del pronóstico, Bertha se desplazará cerca de la costa norte del Golfo o a lo largo de ella durante los próximos dos días", observó el NHC.
Por el paso de la tormenta, formada el lunes, habrá marea de hasta 4 pies de altura (más de 1 metro), con marejadas que causarán "condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida", añadió el pronóstico.
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El NHC destacó a la zona metropolitana de Nueva Orleans, en Luisiana, como una de las zonas donde podría haber afectaciones por la tormenta.
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"Bertha" es el segundo ciclón con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, donde el 17 de junio se formó la tormenta "Arthur", que dejó lluvias en Texas.
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La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos rebajó el 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico al estimar que se formarán nueve este año, por debajo del promedio histórico, ante el fortalecimiento del fenómeno climático "El Niño".
mcc
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