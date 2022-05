Familias buscaban esta noche a alumnos de la Escuela Primaria Robb, donde un joven de 18 años entró armado y disparó al azar. En total, el más reciente reporte era de 21 muertos: 19 menores y dos adultos. Se desconoce si la cifra incluye al agresor, identificado como Salvador Ramos.

Pero algunas familias no saben nada de sus seres queridos desde que ocurrió el tiroteo. Es el caso de Nikki Cross, quien a través de Facebook pidió ayuda para localizar a su sobrino, Uziyah García, un alumno de cuarto año de primaria.

“Este es mi sobrino, Uziyah García, de cuarto año. Estaba en la clase del Profesor Reyes, donde ocurrió el tiroteo. Nos han dicho que algunos niños huyeron de la escuela a las casas del vecindario. Por favor, si alguien lo ve, contácteme vía Whatsapp. No tengo más información en este momento”.

https://www.facebook.com/nikki.jackson2265

Ella acudió al Centro Cívico donde fueron trasladados los menores para reunirse con sus padres, pero tampoco tuvo suerte. Llevaba una foto de Uziyah con ella que mostraba a todos, con la esperanza de que alguien pudiera darle información.



Padres reportan en Facebook desapariciones

“Espero que esté a salvo”, dijo a The Daily Beast. “No nos han dicho nada. Nos tienen esperando en el Centro Cívico”. En el rostro de Nikki se veía el miedo a lo peor. “No tengo nada claro. Simplemente no entiendo por qué no tenemos información aquí, pero afuera están hablando de cuántos niños están muertos. Aquí la policía no nos dice nada. Tenemos que verlo primero en los medios, en las noticias. Siguen diciéndonos que no hay información”.

La mujer, que The Daily Beast identifica como Nikki Jackson, dijo que mantiene la esperanza de que su sobrino “haya sido uno de los niños que logró huir”. Uziyah, explicó, es hijo de su hermana pero vive con ella, y Nikki es su guardiana. Al niño, contó Nikki, le encanta la escuela, los videojuegos y el basketbol. Su cuarto está todo decorado con cosas de Fortnite.

Elsa G. Ruiz, quien en Facebook posteó un video que parece mostrar el momento en que el agresor entra armado a la escuela, detalló que sus gemelos están a salvo y que aunque su nieto va a la escuela Robb, este martes tuvo cita médica y no asistió. “Siento tantas emociones sólo de pensar que podría haber sido mi nieto y me siento tan triste por todas las familias con sus bebés que pasaron por esto”.

https://www.facebook.com/elsa.ruiz.16718979

Elsa compartió un posteo de Kristin Vasquez, quien a través de la misma red social pedía ayuda para localizar a su sobrina, Annabell Rodríguez. “Por favor, ayúdenme a encontrarla. Todavía no hemos recibido ninguna noticia”.

https://www.facebook.com/kristen.vasquez.714

