Ciudad Juárez.— A sus 51 años, Lupita ha logrado encontrar lo que ella llama su trabajo ideal, y aunque para muchos se trata de un oficio que debería ser dirigido por hombres, ella ha puesto el ejemplo de que las mujeres también pueden, pues actualmente es la jefa de alcantarillado en Ciudad Juárez, puesto que no había sido ocupado por una mujer.

Guadalupe Trujillo Flores es arquitecta, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y aunque al concluir su carrera se dedicó a la construcción de cientos de viviendas en la frontera, es ahora cuando sus sueños se han cumplido, al lograr trabajar en una de las áreas más importantes de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS Juárez).

En entrevista con EL UNIVERSAL, cuenta que su gusto por la construcción surgió desde pequeña, donde jugaba a que ella podía edificar una vivienda; sin embargo, fue hasta que vio el trabajo en sí de una construcción que decidió estudiar dicha profesión.

“Yo soy de Ciudad Juárez y desde pequeña me llamó mucho la atención lo que es la construcción, de pequeña yo jugaba a que iba a hacer casitas. Ya cuando entré a la preparatoria donde te orientan a una carrera, me decían que había algo administrativo y manual, me fui por el lado de las computadoras, pero no, cuando fui a ver una construcción me enamoré y fue como me decidí por la carrera de arquitectura”, dice.

Aunque fue difícil ingresar a la universidad, logró obtener su título y pudo involucrarse en el área de inmobiliarias y construcción de casas. Eso la llevó a trabajar en un ambiente que comúnmente está dirigido por hombres, pero fue su temple y dedicación los que la llevaron a que el proceso no fuera difícil.

“Cada vez que construíamos viviendas y hacíamos algo diferente más me enamoraba de la arquitectura. Es un poco complejo que como mujer tenga que dar órdenes a los hombres, pero con un buen diálogo y entendimiento hacia ellos siempre logré el objetivo de construir, de estar a tiempo en mis obras, incluso en varias inmobiliarias estuve de jefa de áreas y la última cuenta de viviendas fueron 463 viviendas [las que construyó]”, asegura.

Pese a que logró desempeñarse de en la construcción, para Lupita un sueño que deseaba cumplir era el trabajar dentro de la JMAS, lo cual se cumplió hace cinco años.

“Yo tenía como seis años metiendo currículum, tuve la fortuna de que estaban solicitando ingenieros y arquitectos, me hicieron las entrevistas, pasé por varios exámenes y al tener las reuniones con los jefes les gusté por traer el administrativo del personal, en algunas constructoras llegué a traer hasta 300 personas donde la mayoría eran hombres”.

Al ser Lupita la jefa de alcantarillado tiene la responsabilidad de dicho sistema en toda la frontera, en donde además, es responsable directa de cinco personas y de los reportes que los usuarios realizan por diversas problemáticas que van desde una línea en mal estado, una descarga o hasta el colapso de un colector.

En las operaciones que ella y su equipo realizan le toca de todo, como por ejemplo el encontrar dentro del sistema de alcantarillado defensas de vehículos, carriolas y hasta cuerpos de personas sin vida. “Tiene una semejanza con la construcción, pero aquí hay más riesgo porque el drenaje lleva gases, debemos tener mucho cuidado con el personal para que no haya un deceso”.

“Las mujeres también podemos”

Todo el esfuerzo y dedicación de Lupita al laborar en áreas destinadas a hombres, la han llevado no sólo a cumplir sus metas, sino a sentir orgullo por sí misma. “Me siento muy orgullosa como mujer, como profesionista por ejecutar este trabajo, porque aparte me gusta ser servicial. Estoy muy orgullosa de pertenecer a la JMAS”, expresa.

Es por eso que ella considera que está en su trabajo ideal, ya que logró cumplir una meta personal y poner el ejemplo a otras mujeres.

Actualmente se ha ganado el respeto de sus compañeros y ha logrado poner el ejemplo de que las mujeres también pueden ejecutar este tipo de empleos.

Por esa razón, Lupita les dice a las mujeres de Juárez y de todo el país, que todas son capaces de realizar cualquier tipo de trabajo que sueñen o que se propongan. “Sí se puede y somos muy capaces de realizar cualquier tipo de trabajo. Que tengamos esa decisión y que también confíen qué hay personas a su alrededor que nos pueden apoyar”.

