Telefónica viola la libertad de expresión al bloquear medios digitales en Venezuela

Movistar, operador en Venezuela de la multinacional española Telefónica, viola la libertad de expresión al mantener bloqueadas, sin respaldo jurídico, páginas web de medios de comunicación, nacionales e internacionales, que adversan y confrontan al gobierno de Nicolás Maduro.

"Está haciendo una operación de bloqueo que no tiene ningún respaldo jurídico y que está violentando la libertad de expresión, que es un derecho humano básico que deben cumplir todas las empresas europeas", denunció Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional.

Explicó que, para que la compañía pueda restringir el acceso a una página con dominio .com, debe ocurrir un proceso judicial en el país donde está registrado. En el caso de El Nacional en Estados Unidos, donde un juez federal debe evaluar el caso y decidir si se procede o no al bloqueo.

Otero afirmó que no hay motivos para bloquear las páginas más allá de una orden emanada por el gobierno de Nicolás Maduro a Telefónica y a la estatal Cantv. «Es absolutamente irregular porque son páginas internacionales y la única manera de bloquearlas es con un juez federal donde están alojadas», enfatizó.

Proveedores obligados

Gaby Castellanos, experta en publicidad, comunicación y marketing digital, explicó a El Nacional que los proveedores de servicios de Internet hacen filtrados para bloquear las direcciones IP del servidor de las páginas web, sus URL o sus DNS.

«En muchos países, y bajo decisión local, los proveedores de servicios de Internet están obligados por su gobierno a realizar regularmente filtraciones y censuras de Internet. Esto lleva a los usuarios a tener que utilizar aplicaciones de VPN para poder saltarse los bloqueos y acceder a la libre información, que en internet es y debe ser un derecho», dijo.

“Amenazadas por el gobierno”

El periodista Alberto Federico Ravell, director de La Patilla, otro de los medios digitales afectados por el bloqueo, afirmó que tanto las operadoras de internet como las de telefonía «están amenazadas por el gobierno».

«Primera vez que veo que a una operadora internacional el gobierno le dicta pautas y le dice a qué página se puede acceder y a cuál página no. Es un tema grave, sensible, que una compañía extranjera tenga que cumplir las normas del gobierno de censurar páginas web», expresó.

Destacó que hay medios que actúan en libertad, como El Nacional, La Patilla, El Pitazo y Efecto Cocuyo, entre otros, que prefieren sufrir las consecuencias del bloqueo, la interferencia y la caída de sus visitas antes que «rendir pleitesía a un gobierno dictatorial» que sigue los lineamientos del régimen de Cuba.

«Los medios están haciendo todo por evadir ese bloqueo, hay posibilidades de evadirlo. Pero (desde el régimen chavista) han logrado bajar el tráfico y minimizar algunas páginas al máximo. Algún día esto se va a investigar bien y sabremos quiénes lo hacen, cómo lo hacen y desde dónde lo hacen. Aunque no es difícil saber que esto se hace desde el palacio blanco y desde Conatel», agregó Ravell.

«Eso no lo podrían hacer en España, en primer lugar. Le tienen montada una escopeta en la cabeza a los operadores en Venezuela. Están en tres y dos. Es algo que me lo han dicho a mí ejecutivos de empresas de Internet, de compañías telefónicas. ‘Mira, nos amenazan con que si no los bloqueamos nos cierran’. ¿Cuántas personas van a estar dispuestas a arriesgarse y a dar la pelea por Venezuela si no están involucradas en lo que pasa diariamente en el país?», manifestó.

Cuatro bloqueos a El Pitazo

El Pitazo ha sufrido desde 2017 cuatro bloqueos, indicó su director César Batiz. El primero ocurrió el 18 de septiembre de 2017 con el dominio .com por parte de ABA de Cantv y de Digitel. Luego, el 1 de noviembre de ese mismo año, un día después de que Conatel aprobara un aumento de las tarifas telefónicas, Movistar procedió a restringir el acceso a esa dirección web.

«Después cambiamos a elpitazo.info. Estuvimos trabajando sin bloqueo y, paralelamente, teníamos elpitazo.com, hasta marzo o abril de 2018. Nos bloquearon elpitazo.info y abrimos elpitazo.ml. El 1 de agosto de 2018 nos bloquearon elpitazo.ml. Hay que hacer la salvedad de que, cuando bloquearon elpitazo.info y cuando bloquearon elpitazo.ml, lo hicieron las tres operadoras: ABA de Cantv, Digitel y Movistar. En 2019, en marzo o abril, nos bloquearon elpitazo.net, que es nuestro actual dominio», precisó Batiz.

Después de ese bloqueo, el equipo de El Pitazo acudió personalmente a las sedes de Movistar y Digitel para solicitar explicaciones sobre los motivos por los que esas compañías bloquearon el acceso a su página web, pero nunca les dieron respuestas. «Tampoco nos han dado respuesta Conatel. Hasta la fecha nosotros no conocemos cuáles son las razones», aseguró.

Movistar, “copartícipe de la censura”

Batiz afirmó que, de acuerdo con la información que manejan, las empresas telefónicas o tecnológicas, y en el caso específico de Movistar de Telefónica de España, responden a una exigencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.

«Hay que decirlo con todas las letras: señores de Telefónica de España y de Digitel, ustedes están siendo copartícipes de la censura. Por más que digan que ellos no quieren cerrar la empresa y que se pierdan tantos negocios en Venezuela, están siendo copartícipes de la censura. Una empresa trasnacional como Telefónica de España debería rendir honor a su código empresarial y al país del cual es origen, con una democracia imperfecta, pero democracia al fin, donde la libertad de expresión se respeta. Pero en Venezuela se rinden a los pies de la hegemonía comunicacional al hacerse copartícipes de la censura a través del bloqueo de los medios», manifestó.

El director de La Patilla agregó que el bloqueo de las páginas en Venezuela depende de las personas que están al frente de las trasnacionales y no se atreven a arriesgarse.

“Si yo estuviera trabajando en una compañía trasnacional en Venezuela y me mandaran a censurar los medios, renunciaría al cargo y me iría. También creo que eso amerita investigaciones en España, en los países de origen de esas trasnacionales que están en el país. Mucha gente se queja de que las sanciones son perjudiciales, pero las sanciones han frenado la voracidad, la agresividad del gobierno. Si bien no lo han eliminado, lo piensan dos veces antes de cometer una barbaridad», expresó.

Escozor en Diosdado Cabello

El bloqueo a la página de El Nacional se ejecutó el 11 de febrero, desde las operadoras públicas y privadas, pocos días después de que Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, hizo una amenaza pública contra este diario.

En el oficialista generó escozor una reseña publicada sobre la jueza Lisbeth Amoroso Hidrobo, quien está a cargo del Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, quien ordenó el 27 de enero pasado el remate judicial, irregular y clandestino, del edificio de periódico.

«Me provoca ir por la página, porque me debes. Con el valor de El Nacional no me pagaste. Creo que ahora voy por la página», advirtió Cabello durante su programa Con el mazo dando, que transmite el canal chavista Venezolana de Televisión, en un mensaje dirigido a Otero.

Adjudicación repleta de irregularidades

El Nacional había denunciado que la jueza, hermana del contralor general chavista Elvis Amoroso Hidrobo, le adjudicó directamente a Cabello su sede y los lotes de terreno sobre los que se encuentra construida. Esto ocurrió sin publicarse, como corresponde, los carteles de remate en los que debe informarse el día, la hora y el monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas.

El proceso se hizo a espaldas de El Nacional y su representante judicial, y sin la presencia de ningún testigo, solo del abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto.

«Diosdado dicta pautas. Y cuando él amenaza desde su programa a los días pasan las cosas. Es una orden por televisión. La persecución a El Nacional ha sido implacable. Le quitaron la sede, las imprentas no se atreven a editar el periódico, no se atreven a trabajarle a El Nacional. Cada día hay menos periódicos y los que quedan, la gran mayoría, porque no son todos, son periódicos complacientes con el gobierno. Es una pelea dura que estamos dando. Intentan bloquearnos y nosotros salimos por otro lado, se buscan las fórmulas, que no se las vamos a explicar. Pero sí se logra vencer en parte el bloqueo dependiendo del humor y de cómo se levante ese día el funcionario que se encarga de bajar el suiche en Conatel», expresó Ravell.

Investigación desestimada

Entre 2018 y 2019 la directiva de El Pitazo introdujo en el Ministerio Público una denuncia por la violación al derecho a la información de sus usuarios, al derecho a la expresión de sus periodistas y al derecho al trabajo de quienes laboran en el medio digital.

«Llevamos la denuncia, la sellaron y la firmaron, pero desestimaron abrir cualquier investigación. Dijeron que no había los argumentos necesarios para abrir una investigación sobre estos temas, lo cual evidencia, sin lugar a dudas, cómo forma parte de una estrategia comunicacional de la que son cómplices las empresas tecnológicas», enfatizó Batiz.

Ravell ha denunciado el bloqueo de La Patilla ante la Sociedad Interamericana de Prensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales. Pero la solución, lo que le pondría fin a los abusos cometidos en el país, afirmó, es un cambio de gobierno en Venezuela.

