Su exnovia asistió a su boda y cuando la vio tuvo una reacción inesperada que sorprendió a sus invitados

Como en la red social TikTok abundan los videos de comedia o situaciones que a simple vista parecen increíbles, esta vez cobró difusión una boda por una invitada particular: la ex del hombre que fue al altar.

El usuario identificado como @jonibley502 compartió el curioso momento como parte de una serie de videos para entretener a la audiencia con la historia de amor entre ‘Zara’ y ‘Marvin’.

Luego de dar el "sí" ante la notaría y besarse de manera apasionada, supuestamente apareció una mujer llamada "Keyli" para saludar a la pareja. Se trataba de la exnovia del comprometido, quien no tuvo ningún inconveniente para expresarle los mejores deseos a los recién casados.

Sin embargo, su actitud generó tristeza en "Marvin", quien rompió en llanto frente a todos los invitados, mientras tenía al lado a su ahora esposa.

Lee también: Joven entregó a su hermano para ser sacrificado en rito satánico

“Los siento ‘Marvin’, perdiste a 'Keily' y ‘Keily’ te perdió. Nadie sabe, sólo ellos, cuánto se quieren”, escribió el internauta en la descripción del audiovisual que se popularizó y superó los 5 millones de reproducciones en la red social.

“En esta vida nadie es perfecto, todos cometemos errores y hoy le tocó a ‘Marvin’”, señaló en otro audiovisual que retrató el inusual momento: llanto del esposo e incomodidad de la mujer.

¿Real o actuado? Esa es la pregunta que muchos se hicieron tras ver los más de 10 videos realizados sobre la pareja. “¿Cómo se llama la novela?”, “estas vainas son puras actuaciones, solo que, bueno, al final entretienen”, “¿será que esto es actuado? Porque yo estoy engañada creyéndolo”, son algunos comentarios sobre el contenido. En cambio, otros les enviaron mensajes de aliento a los esposos para que superen esta adversidad.

Aunque no cesan las críticas sobre los metrajes que habrían sido grabados en México, el usuario de TikTok puede ufanarse de haber logrado millones de reproducciones con una historia que, tras todo, entretuvo a los internautas.

Lee también: ¿Se puede vivir sin dormir 40 años? La historia del soldado Paul Kern

Video: no quiso besar a su esposo en la boda por pena a que su papá la viera

En la plataforma de TikTok también se volvió viral el video de una mujer que decidió no besar a su esposo en su boda civil en Panamá, porque su papá estaba presente.

La grabación fue compartida por la usuaria @madimelendez y se puede ver que, luego que la pareja dijo “sí, acepto” y firmaron los documentos pertinentes, el esposo de la joven se acercó para darle un beso y ella se negó a dárselo.

La mujer comentó que no quería besarlo porque su papá estaba presente y le daba “pena”. Incluso, le pidió a su papá que se tapara los ojos. Varios asistentes a la boda no podían creer la situación le comentaron “no seas boba” y “no lo puedo creer, Madi”, según se escucha en el video.





fue épico insta: madimelendez @madimelendez fue épico insta: madimelendez

Finalmente la mujer se acercó a su esposo y le dio un pequeño y rápido beso en los labios. Sin embargo, los asistentes se vieron decepcionados, hasta la persona que presidía el matrimonio no podía crecer esta situación.

En un segundo video, la pareja habló de lo sucedido y comentaron que no todo en su relación “es color de rosa”. Además, el esposo de la mujer expresó: “Yo la amo por encima de si me dio un beso o no, conozco su corazón y creo que es algo que nos puede pasar en cualquier momento. No se trata de ‘no me dio un beso’, se trata de que nos acabamos de casar”.

Lee también: Detienen a maestra que llevaba a estudiante al cementerio para "abusar" de él

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ass/rmlgv