Con foto, Elon Musk rechaza haber tenido aventura amorosa con esposa del cofundador de Google

Nueva York.- El magnate Elon Musk negó tener una aventura amorosa con Nicole Shanahan, que fuera esposa del cofundador de Google Sergey Brin, y que fuera el motivo del divorcio entre ambos, tal y como informó ayer el diario The Wall Street Journal.

A través Twitter y en respuesta a una pregunta hecha en la misma red social y que comentaba la información publicada por el diario, Musk dijo: "Sergey y yo somos amigos y estuvimos juntos en una fiesta anoche".

"Sólo he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas con muchas otras personas alrededor. Nada romántico" , dijo.

Según el Wall Street Journal, que citaba a personas conocedoras del asunto, el lío amoroso entre Musk y Shanahan puso fin a la larga amistad que el líder de Tesla mantenía con el cofundador de Google.

El diario recuerda que Musk, considerada la persona más rica del planeta y Brin, la octava, con fortunas multimillonarias, reconoció que durante años visitó habitualmente a Brin en su casa de Silicon Valley (California).

Una amistad que se extendió a los negocios, cuando durante la crisis económica de 2008, Brin aportó unos 500 mil dólares a Tesla, cuando la compañía de vehículos eléctricos de lujo intentaba aumentar su producción.

Según las fuentes citadas por el Washington Street Journal, las tensiones entre ambos magnates han aumentado en los últimos meses, hasta el punto que Brin ha ordenado a sus asesores financieros que vendan sus inversiones personales en las empresas de Musk.

Los documentos judiciales del divorcio, presentados el pasado enero, citan "diferencias irreconciliables" entre la pareja como el motivo de la separación.

Siempre de acuerdo con el diario, Brin y Shbahan llevaban un año separados, pero viviendo juntos cuando tuvo lugar el supuesto "affair", ocurrido a principios de diciembre.



Musk envía foto a medio para desmentir

Musk envió a The New York Post una foto en una fiesta al aire libre con Brin y dos mujeres no identificadas como evidencia y comentó: “Los ataques de difamación han alcanzado un nuevo nivel este año, pero los artículos son totalmente insustanciales. Tengo un horario de trabajo muy intenso, así que no tengo mucho tiempo para hacer chanchullos. [El Wall Street Journal] Ni siquiera se entrevistó a ninguna de las personas clave implicadas en estas supuestas irregularidades”, dijo sobre el artículo.

“Tomé esta foto hace solo dos horas”, dijo Musk a The Post. Sin embargo, no está claro dónde fue tomada exactamente la fotografía, aunque Musk fue visto por última vez en Mykonos la semana pasada.

“El WSJ ha publicado tantos artículos de mierda sobre mí y sobre Tesla que he perdido la cuenta. Es vergonzoso para ellos, francamente”, dijo al New York Post.



