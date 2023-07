Seúl.- El soldado estadounidense supuestamente retenido en Corea del Norte tras cruzar su frontera fuertemente vigilada había estado dos meses encarcelado en Corea del Sur, dijo un responsable de la administración en Seúl el miércoles a la AFP.

El soldado, identificado por el ejército de su país como Travis King que se unió a las tropas en 2021, "fue excarcelado el 10 de julio después de unos dos meses en una prisión surcoreana por cargos de asalto", afirmó esta fuente.

Unas horas más tarde Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance al mar del Este, también conocido como mar de Japón, anunció el Estado Mayor surcoreano, una aparente respuesta al anuncio de que un submarino nuclear estadounidense hizo escala en un puerto surcoreano por primera vez en décadas.

El soldado cruzó la frontera "voluntariamente y sin autorización", dijo el martes el coronel Isaac Taylor, portavoz de las fuerzas estadounidenses en Corea.

El Comando de las Naciones Unidas dijo que había estado en una gira de orientación en el Área de Seguridad Conjunta (JSA), y agregó que se cree que está bajo custodia norcoreana.

El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dijo a los periodistas que Washington está "monitoreando e investigando de cerca la situación y trabajando para notificar a los familiares del soldado".

CBS News, citando a funcionarios estadounidenses, aseguró que era un miembro de bajo rango del ejército estadounidense que estaba siendo escoltado a casa por razones disciplinarias pero que logró salir del aeropuerto y unirse a un grupo de turistas.

Desde que terminó la guerra de Corea de 1950-1953, con un armisticio y no con un tratado de paz, los dos países siguen técnicamente en conflicto, y su frontera, muy vigilada, consiste en una zona desmilitarizada.

Soldados de ambos Estados trabajan frente a frente en la JSA, al norte de Seúl, supervisada por el mando de Naciones Unidas.

El lugar es también un popular destino turístico, y cada día acuden a él cientos de visitantes, del lado surcoreano.

En 2019, el entonces presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en la localidad fronteriza de Panmunjom, e incluso estuvo en territorio norcoreano al cruzar la línea de demarcación.

Un testigo, que afirmó haber participado en la misma excursión, declaró al canal CBS News que el grupo había visitado uno de los edificios de la zona cuando "ese hombre soltó un sonoro 'ja ja ja' y se puso a correr entre los dos edificios".

"Primero pensé que era una broma mala pero, cuando no regresó, me di cuenta de que no era una broma y entonces todo el mundo reaccionó y las cosas se volvieron una locura", explicó.

Corea del Sur y EU intensifican cooperación en defensa

Corea del Sur y Estados Unidos intensificaron la cooperación en materia de defensa organizando maniobras militares conjuntas, unos ejercicios que se volverán a realizar el próximo mes.

Ambos países aliados celebraron este martes en Seúl la primera reunión de un Grupo Consultivo Nuclear destinado fin de mejorar la coordinación nuclear entre ambos países aliados y de reforzar la preparación militar contra Corea del Norte.

Además, anunciaron que un submarino nuclear estadounidense hizo escala en la localidad surcoreana de Busán, por primera vez desde 1981.

Corea del Norte cerró sus fronteras al inicio de la pandemia de Covid-19, en 2020, y todavía no las reabrió. También redujo significativamente la seguridad en su parte de la zona desmilitarizada.

Según el protocolo del armisticio, ni el personal estadounidense ni el surcoreano pueden cruzar la frontera para recuperar al ciudadano estadounidense.

El incidente se produjo en momentos en que las relaciones entre las dos Coreas son mínimas. La acción diplomática está en punto muerto y el líder norcoreano, Kim Jong-un, llamó a desarrollar el armamento de su país, incluyendo las armas nucleares tácticas.

Los dos misiles lanzados este martes por Corea del Norte es el último de una serie de test armamentísticos por parte de Pyongyang, y hace menos de una semana Kim Jong Un supervisó personalmente el lanzamiento de un misil balístico intercontinental de combustible sólido, el Hwasong-18.

