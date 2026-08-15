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Washington.— Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que situó el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo. Las autoridades ordenaron evacuaciones tras el movimiento telúrico. El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, según los datos del USGS. Se calcula que en torno a 2 millones de personas viven en la isla de Flores, cuya capital, Ende (90 mil habitantes), se sitúa en la costa meridional, la opuesta a donde se registró el sismo. Indonesia se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica.
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